Accidente en el corredor del oeste: una moto chocó con una camioneta y complicó el tránsito

Un accidente vial complicó el tránsito en el corredor del oeste. Un motociclista chocó con una camioneta, pero no sufrió graves heridas.

El accidente se produjo entre una moto y una camioneta.

El choque entre una motocicleta y una camioneta complicó la circulación en el corredor del oeste. El accidente significó que se deba cortar media calzada de la transitada vía mendocina. El conductor del rodado de menor porte fue el único herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

La colisión tuvo lugar en la mañana de este jueves, cerca de las 9.30. Allí, el motociclista impactó por atrás a una camioneta, Toyota Etios, tras perder el control.

c o rredor La hermana del conductor de la motocicleta comentó que su familiar no llegó a frenar y por eso se produjo el siniestro. Además, aseguró que solo sufrió heridas leves como raspones y cortes pequeños en su rodilla.