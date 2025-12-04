Trasladan a una de las niñas mendocinas accidentadas en Chile: cómo será el operativo

El Ministerio de Salud , en conjunto con personal de Gendarmería Nacional y el Ministerio de Salud de Chile , realizará este jueves un operativo de traslado de una de las menores accidentadas en Chile el pasado 25 de noviembre.

Víctor Hugo Venturín (65) y su esposa Mónica Torres (64) iban con dos de sus nietas en un Fiat Cronos de paseo a Chile , cuando en la ruta 60 en San Felipe chocaron de frente con una SUV al mando de Silas Cruz de Oliveira (50), oriundo de Brasil pero residente en Chile desde hacía varios años. Los tres adultos murieron y las niñas quedaron internadas.

Casi 10 días después del trágico hecho, una de las menores será trasladada al Hospital Notti . El operativo se hará con ambulancias de alta complejidad, con trasbordo en Los Libertadores. Se espera que cerca de las 10.30 llegue la ambulancia chilena y se haga el traspaso a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Luego, se hará un paso y control en el Hospital Uspallata, previo a continuar el recorrido hacia el hospital pediátrico de Mendoza.

La familia informó que una de las menores tuvo una cirugía exitosa, aunque ambas siguen en terapia. Piden prudencia y acompañamiento.

"El traslado será despacio y con precaución para evitar tantos movimientos bruscos en la ambulancia", indicaron.

En tanto, se desconocen detalles del estado de la hermana de la pequeña, quien también viajaba en el vehículo.

El accidente fatal en Chile

El siniestro se produjo sobre las 6.30 del martes 25 de noviembre, cuando los mendocinos Victor Hugo Venturín y Elsa Mónica Torres, quienes viajaban junto a sus nietas de 11 y 13 años, circulaban en la ruta 60 en San Felipe y chocaron contra un vehículo conducido por un hombre brasileño.

La fuerza de la colisión significó la muerte inmediata de Venturín, Torres y Silas Cruz de Oliveira, identificado como la tercera víctima. Las menores, por su parte, resultaron con graves heridas por lo que fueron trasladadas a hospitales de la zona.

victimas accidente chile Víctor Hugo Venturín y su esposa Mónica Torres.

La muerte del reconocido odontólogo Víctor Hugo Venturín y su esposa Mónica Torres en un accidente en Chile generó mucha tristeza y dolor en Mendoza, especialmente en Maipú donde la pareja vivía desde hace años. Él tenía su clínica en la calle Palma y ella era enfermera de neonatología en el hospital Regional Diego Paroissien.