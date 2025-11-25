Quiénes eran las víctimas del fatal accidente en Chile

Los mendocinos Victor Hugo Venturín y Elsa Mónica Torres, junto con el chileno Silas Cruz de Oliveira, fueron las víctimas del fatal choque en la autopista Los Andes de Chile.

Victor Hugo Venturín y Silas Cruz de Oliveira, dos de las víctimas fatales en el accidente en Chile.

La noticia del fatal accidente en una autopista de Chile conmocionó de este lado de la cordillera, ya que dos de los tres muertos son mendocinos. Horas después del siniestro se conoció que las víctimas son Victor Hugo Venturín (65) y Elsa Mónica Torres (64), oriundos de Maipú. Además, el tercer fallecido se trata de un hombre de 43 años de origen chileno.

El siniestro se produjo sobre las 6.30, entre un Fiat Cronos, de patente argentina, conducido por Venturín, y el otro donde circulaba Silas Cruz de Oliveira, identificado como la tercera víctima. Por su parte, se destacó que la fuerza de la colisión significó la muerte inmediata de los apuntados.

Además de los fallecidos, en el auto argentino viajaban dos menores de edad, de 11 y 13 años, quienes fueron internados en un hospital de la zona con graves heridas y serían los nietos de la pareja fallecida.

Venturin ejercía la odontología en una clínica en el departamento de Maipú. Mientras el chileno fallecido también se dedicaba al sector de la salud, era partero en el Hospital San Francisco de la ciudad de Llay Llay, ubicada a poco más de 30 kilómetros del lugar del accidente.

El diputado nacional por Mendoza, Adolfo Bermejo (Unión por la Patria), lamentó la muerte del odontólogo en sus redes sociales donde escribió: "Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina".