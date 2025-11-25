Así es la casa donde murió Diego Maradona: por qué quedó en el centro de la polémica

La casa donde murió Maradona reveló improvisación, un cuarto armado en un playroom y un baño portátil. Cinco años después, sigue siendo uno de los elementos más discutidos de la causa.

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, la casa en la que pasó sus últimos días sigue siendo uno de los aspectos más discutidos de toda la causa. Ubicada en el barrio privado San Andrés, en Tigre, la propiedad tenía jardín, piscina y un entorno estéticamente agradable. Pero puertas adentro, estaba lejos de ofrecer las condiciones mínimas para alojar a una persona que se recuperaba de una cirugía cerebral y tenía movilidad reducida.

La vivienda había sido alquilada de urgencia tras su salida de la Clínica Olivos, con la idea de que sería un lugar de transición mientras se buscaba una residencia más adecuada. Sin embargo, el apuro, la improvisación y la falta de evaluación médica hicieron que se eligiera una casa que, desde el primer día, no estaba preparada para un paciente de esa complejidad.

La escalera que lo cambió todo El diseño arquitectónico de la casa tenía un problema crítico. Todos los dormitorios estaban en la planta alta. Para un paciente que no podía subir escaleras por sus problemas en las rodillas y su estado posquirúrgico, esto convertía a la vivienda en un escenario inadecuado.

casa Diego Maradona 2 X Esa limitación, es hoy uno de los puntos centrales del expediente. Para la fiscalía, la falta de criterios médicos en la elección del domicilio fue una de las primeras decisiones erróneas en la cadena de fallas que rodeó la internación domiciliaria del astro.

El cuarto improvisado donde pasó sus últimos días Ante la imposibilidad de acceder a la planta alta, el equipo que lo acompañaba improvisó una habitación en el playroom de la planta baja. Ese espacio, pensado originalmente como sala de juegos, se transformó en el lugar donde Maradona vivió y luego falleció el 25 de noviembre de 2020.