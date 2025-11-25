Se entregó uno de los ladrones que entró a robar a la casa de Valeria Mazza: de quién se trata

El delincuente había sido captado por una cámara de seguridad de la zona. Según trascendió, tiene varios antecedentes.

Se trata de un menor de 17 años, identificado como P.A., quien había sido captado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Según trascendió, el joven tiene varios antecedentes, entre ellos: homicidio, intento de asesinato y robo. En estos momentos, el joven se encuentra alojado en un penal juvenil. La causa está en manos de un juez de menores.

Así fue el intento de robo El miércoles pasado al mediodía, un grupo de jóvenes aparecieron en la puerta de la casa de Mazza y dijeron ser jardineros. Minutos después, saltaron el portón. Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes intentaron llevarse una mochila. Sin embargo, Taína (17), la hija menor de la modelo, los vio y comenzó a gritar. Los delincuentes se dieron a la fuga y dejaron la mochila en la entrada de la casa.

Video: así escaparon los ladrones que entraron a robar a la casa de Valeria Mazza Así escaparon los ladrones que entraron a robar a la casa de Valeria Mazza “Fue solo un susto, quisieron entrar pero como había gente en la casa que los vio, se asustaron y se fueron”, detallaron a MDZ, desde el círculo íntimo de Valeria Mazza.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los ladrones se dieron a la fuga. Cerca de las 12.30, la cámara de seguridad captó a los delincuentes caminando cerca de la casa de Valeria. Una hora más tarde, en las imágenes se ve a dos de los ladrones pasar corriendo tras el frustrado intento de robo en la casa de la modelo, la cual está ubicada sobre la calle Monte Grande al 1500, Acassuso, partido de San Isidro.