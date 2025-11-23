El impactante antecedente del menor de edad que participó del intento de robo en la casa de Valeria Mazza

Un adolescente de 17 años, con antecedentes por homicidio y múltiples delitos violentos, se entregó en una comisaría de San Isidro tras ser identificado como uno de los ladrones que intentó robar en la casa de la modelo Valeria Mazza.

Uno de los ladrones que ingresó a la casa de Valeria Mazza en Acassuso tiene apenas 17 años, pero un prontuario criminal que sorprende incluso a los investigadores. Identificado como T. A., cuya identidad se reserva por ser menor de edad, el joven se entregó en las últimas horas en la comisaría de Beccar, en San Isidro, tras permanecer prófugo mientras la Policía lo buscaba por su presunta participación en el hecho ocurrido el miércoles pasado.

La investigación, encabezada por el fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, permitió identificar a los sospechosos y derivó el viernes pasado en una serie de ocho allanamientos, en su mayoría en la zona de Tigre. Los operativos fueron llevados a cabo por efectivos de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I, bajo la conducción del comisario general Lucas Borge, pero no lograron detener a ninguno de los acusados. Sin embargo, la presión policial llevó al adolescente a presentarse por su cuenta.

Según revelaron fuentes policiales al diario La Nación, el menor posee un historial delictivo extenso, que demuestra que no se trató de un robo improvisado ni de delincuentes inexpertos. “A pesar de su corta edad, el sospechoso tiene un frondoso prontuario. Esto indica que los que irrumpieron en la casa de Mazza no eran simples rateros”, afirmó uno de los detectives que interviene en la causa.

Un prontuario del menor de edad marcado por la violencia extrema: la filmación robo a valeria mazza El adolescente está vinculado a hechos de gran gravedad. El 20 de junio de 2023, cuando tenía apenas 15 años, protagonizó un ataque a balazos contra un joven de 18 años en Tigre. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital y permaneció internada varios días, pero finalmente falleció un mes después.

Durante el allanamiento a su domicilio tras ese episodio, la Policía secuestró tres armas de fuego, lo que reforzó las sospechas sobre su participación en actividades criminales organizadas. Además, en enero y abril de ese mismo año ya había sido acusado por daño, lesiones y encubrimiento, según revelaron fuentes judiciales.