Un importante incendio se desató en un campo de Junín

El hecho se registró este sábado por la tarde y varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este sábado por la tarde en un campo en el distrito de Algarrobo Grande, en el departamento de Junín. Trabajan varias dotaciones de bomberos en el lugar para controlar las llamas.

El incendio se reinició cerca de las 16.30 de este sábado, en las inmediaciones de la calle Carril Centro, cercano a la intersección con Coria. Hay antecedentes de focos ígneos en la zona. Según el medio Canal 3 de la zona este, son 25 las hectáreas afectadas hasta el momento. El mismo canal difundió las imágenes del siniestro.

El incendio en Junín -gentileza Canal Tres El incendio en el campo de Junín. Hasta el lugar se desplazó una unidad de los Bomberos Voluntarios de Rivadavia, Junín y Los Barriales. También el personal de Bomberos de la Policía de Mendoza, delegación La Colonia. Además, la Municipalidad de Junín aportó cisternas y maquinarias.