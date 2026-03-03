Incendio y pánico: evacuaron un edificio de diez pisos en Belgrano y rescataron a dos personas atrapadas

Un incendio en un edificio ubicado en el barrio porteño de Belgrano, movilizó a cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad y al SAME.

Un incendio en un edificio de diez pisos situado en Amenábar 1725, entre José Hernández y La Pampa, generó un amplio operativo de emergencia este martes por la mañana en el barrio porteño de Belgrano.

Así fueron los primeros minutos del incendio incendio en belgrano X El siniestro se registró a las 6.45 en el sexto piso del inmueble, donde se observó una densa columna de humo que rápidamente se propagó hacia los niveles superiores. Ante la situación, cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar junto a personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).

Según el parte oficial difundido a primera hora, el edificio logró autoevacuarse mientras los equipos desplegaban las tareas de control. Catorce personas salieron por sus propios medios, en medio de la presencia de humo en los pisos superiores.

Durante la intervención, la dotación 382 de bomberos reportó que dos personas se encontraban atrapadas en el noveno piso, lo que obligó a reforzar las maniobras de rescate en esa zona. Los efectivos trabajaron para asistir a los residentes bloqueados por el humo y garantizar su traslado seguro.

El SAME brindó asistencia médica en el lugar. Entre los atendidos se encontraba la propietaria del departamento afectado, quien sufrió una crisis de angustia y recibió contención psicológica. El resto de los evacuados no requirió traslado ni atención médica adicional.