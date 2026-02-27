Impactante incendio en un edificio de Constitución: 70 personas evacuadas y 12 asistidos por el SAME

Este viernes, se registró un incendio en el séptimo piso de un edificio de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución.

El incendio se registró en un edificio ubicado en la calle San José, entre Pedro Echagüe y 15 de Noviembre de 1889.

Esta mañana, los vecinos del barrio porteño de Constitución se vieron alarmados por un incendio que se registró en el séptimo piso de un edificio. El siniestro ocurrió en un inmueble de la calle San José, entre Pedro Echagüe y 15 de Noviembre de 1889.

Por precaución, al menos 70 personas tuvieron que ser evacuadas del edificio siniestrado, así como otras 12 personas fueron asistidas en el lugar por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

En tanto, un nene de 7 años y un hombre mayor de edad fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Agudos "J. M. Penna", ubicado en el barrio de Parque Patricios.

Mirá el video del incendio en Constitución Incendio en un edificio de Constitución En ese contexto, se desplegó un gran operativo en la zona, por lo que se cortó el tránsito de la calle San José justo antes del cruce con Echagüe. Allí, al menos 10 unidades del SAME siguen asistiendo a los damnificados por el incendio en el edificio.

En las imágenes que trascendieron en las redes sociales, se puede ver un gran bloque de humo saliendo desde las ventanas de los dos lados del inmueble. Asimismo, se pudo ver a un par de personas atrapadas en la terraza, lugar al que subieron para escapar de las llamas.