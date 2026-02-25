Incendio en un depósito de telas en Valentín Alsina: trabajaron más de 100 bomberos para controlar las llamas

El incendio se produjo el martes por la noche, aunque aún no se saben las causas. El lugar se encuentra con peligro de derrumbes en algunas partes.

Durante la noche del martes se produjo un feroz incendio en un depósito de telas en la ciudad de Valentín Alsina, partido de Lanús. Para combatir las llamas, se necesitó la intervención de 120 bomberos y el despliegue de 18 dotaciones. Aunque el fuego ya está controlado, varios siguen trabajando en el lugar.

De acuerdo se informó, la primera dotación en camión que acudió al lugar observó gran cantidad de humo y, ante esta situación, activaron el protocolo para industria. Los bomberos tuvieron que romper portones para ingresar, ya que en el lugar no había nadie.

Incendio en Valentín Alsina: los detalles que contó el jefe de bomberos incendio valentin alsina II "Se logró que el fuego quede circunscrito en el lugar. Logramos que no pase a otros galpones, ni al resto de la fábrica, ni a zonas linderas”, aseguró el jefe de bomberos de Lanús Este, Adrián Arias, en diálogo con TN.

“Tuvimos cuatro bomberos con baja de presión; es mucha la temperatura. Es como horno cerrado, pero eso ayudó porque, al estar cerrado entre paredes y loza, se logró contener y no se propagó”, destacó.

Por otro lado, el incendio obligó a evacuar preventivamente a los vecinos de la zona. “Al principio se autoevacuaron todos los vecinos. También se empezó a evacuar la zona ante la duda de qué nos podíamos encontrar en el lugar”, contó Arias.