Las impactantes imágenes del incendio en una vivienda de Ciudad: un menor resultó herido

El incendio tuvo lugar en una casa de dos plantas en Ciudad de Mendoza. Bomberos lograron controlar el fuego y asistieron a un menor con quemaduras.

MDZ Policiales

Bomberos de la Policía de Mendoza

Un incendio en una vivienda de Ciudad de Mendoza generó un amplio operativo de emergencia y dejó como saldo a un menor con quemaduras. El episodio se registró alrededor de las 21:27 en una casa ubicada en Castelar 520, en jurisdicción de la Comisaría 4ª.

A partir de un llamado a la línea de emergencias, se alertó sobre un foco ígneo en el interior del inmueble, lo que motivó el rápido desplazamiento de personal policial y de bomberos hacia el lugar.

Las impactantes imágenes del incendio

Al arribar, los equipos constataron que el incendio se desarrollaba en una vivienda de dos plantas y que en el lugar se encontraba un menor con quemaduras.

Así quedó la vivienda tras el incendio que movilizó a bomberos en Ciudad.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Mendoza junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron al menor y avanzaron en las tareas para controlar el incendio.

Bomberos lograron controlar el fuego.

Según la ampliación oficial, el fuego fue contenido y se encontraba en etapa de enfriamiento.

