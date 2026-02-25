Las impactantes imágenes del incendio en una vivienda de Ciudad: un menor resultó herido

El incendio tuvo lugar en una casa de dos plantas en Ciudad de Mendoza. Bomberos lograron controlar el fuego y asistieron a un menor con quemaduras.

El incendio generó un importante despliegue de emergencia en la zona.

Un incendio en una vivienda de Ciudad de Mendoza generó un amplio operativo de emergencia y dejó como saldo a un menor con quemaduras. El episodio se registró alrededor de las 21:27 en una casa ubicada en Castelar 520, en jurisdicción de la Comisaría 4ª.

A partir de un llamado a la línea de emergencias, se alertó sobre un foco ígneo en el interior del inmueble, lo que motivó el rápido desplazamiento de personal policial y de bomberos hacia el lugar.

Al arribar, los equipos constataron que el incendio se desarrollaba en una vivienda de dos plantas y que en el lugar se encontraba un menor con quemaduras.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Mendoza junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron al menor y avanzaron en las tareas para controlar el incendio.