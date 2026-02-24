Impactante: un auto invadió el carril del Metrobús, chocó, terminó incendiado y hay tres heridos

Producto del siniestro, tres jóvenes resultaron heridos de gravedad y en estos momentos, se encuentran internados.

El hecho ocurrió sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, sentido a San Justo.

Video: el momento del impactante choque en La Matanza Impactante un auto invadió el carril del Metrobús, chocó y terminó incendiado El terrible hecho ocurrió el domingo por la mañana, sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, sentido a San Justo. Allí, un Renault 9 invadió el carril del Metrobús y fue chocado por un colectivo de la Empresa Almafuerte.

En el video se observa el momento en el que el conductor del auto giró hacia la izquierda y se metió por el carril exclusivo para colectivos. El vehículo fue impactado por el interno 335 de la Línea 218 y luego chocó contra un semáforo.

Como consecuencia, el Renault 9 quedó destruido por completo y se prendió fuego. Los pasajeros de dicho vehículo lograron escapar, pero tres de ellos resultaron heridos gravemente. En estos momentos, se encuentran internados con riesgo de vida.