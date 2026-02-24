Impactante: un auto invadió el carril del Metrobús, chocó, terminó incendiado y hay tres heridos
Producto del siniestro, tres jóvenes resultaron heridos de gravedad y en estos momentos, se encuentran internados.
Un impactante siniestro vial tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde un auto invadió el carril del Metrobús, chocó y terminó incendiado. Producto del accidente, tres jóvenes resultaron heridos de gravedad y en estos momentos, se encuentran internados.
Video: el momento del impactante choque en La Matanza
El terrible hecho ocurrió el domingo por la mañana, sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, sentido a San Justo. Allí, un Renault 9 invadió el carril del Metrobús y fue chocado por un colectivo de la Empresa Almafuerte.
En el video se observa el momento en el que el conductor del auto giró hacia la izquierda y se metió por el carril exclusivo para colectivos. El vehículo fue impactado por el interno 335 de la Línea 218 y luego chocó contra un semáforo.
Como consecuencia, el Renault 9 quedó destruido por completo y se prendió fuego. Los pasajeros de dicho vehículo lograron escapar, pero tres de ellos resultaron heridos gravemente. En estos momentos, se encuentran internados con riesgo de vida.
La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien solicitó la detención del conductor del Renault 9 bajo el cargo de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria. A su vez, ordenó la extracción de sangre para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol.