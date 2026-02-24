Fuga frustrada en Almafuerte: quiénes son los siete presos sospechados y a dónde fueron trasladados

Un grupo de siete presos planificaba fugarse del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte en medio de los festejos de la Vendimia 2026 . Para eso, lograron ingresar armas y otros elementos que iban a utilizar durante el escape. Sin embargo, las tareas de inteligencia del Servicio Penitenciario permitieron frustrar este lunes la evasión y ahora los reos quedaron aislados.

Se trata de un grupo de internos de los sectores 4.1 y 4.3, quienes se encuentran en una situación similar: todos están purgando penas de prisión perpetua y estuvieron involucrados en recordados crímenes que sacudieron a la provincia. "Básicamente, por sus circunstancias, poco les importa lo que pueda pasar con ellos. No tienen nada que perder", confesó una alta fuente penitenciaria en charla con MDZ .

La investigación nació a partir del secuestro de dos celulares que intentó ingresar recientemente un penitenciario a la prisión de Cacheuta, Luján de Cuyo. Ese fue el punto de partida para que las autoridades carcelarias tomaran conocimiento sobre el escape que estaba siendo planificado y que apuntaba a concretarse entre el 27 febrero y el 7 de marzo, es decir, durante la semana del Calendario Vendimial 2026.

No obstante, a partir de que se conoció la noticia de que se oficializó la adjudicación de la licitación pública para la instalación y monitoreo de 300 cámaras de seguridad para los diferentes establecimientos del Servicio Penitenciario, aparatos que iban a comenzar a ser colocados en los siguientes días, el plan de los presos tuvo que acelerarse inesperadamente.

Esto, principalmente, porque una de las claves para concretar la fuga era aprovecharse del defectuoso sistema de videovigilancia con el que contaba Almafuerte. Básicamente, este grupo de internos tenía conocimiento sobre las cámaras que no funcionaban y las iban a usar a su favor para escaparse, explicaron las fuentes consultadas.

Rápido accionar y fuga frustrada

Sin embargo, de forma inesperada, un dato alertó al personal de Inteligencia Penitenciaria. Cerca de las 13 de este lunes, supieron que la fuga iba a producirse entre el 23 y el 24 de febrero, por lo que, posiblemente, contaban con un acotado margen de tiempo para actuar.

Sin pensarlo, los funcionarios solicitaron colaboración a la Policía de Mendoza y solicitaron la presencia del Cuerpo de Infantería para rodear el complejo penitenciario lujanino. Asimismo, los drones de la División VANT prestaron apoyo para controlar la situación desde el aire: "Nadie tenía que entrar ni salir", afirmaron.

almafuerte penal penitenciaria (1).JPG El Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte, ubicado en Cacheuta, Luján de Cuyo. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Seguidamente, se realizó un recuento de presos y requisaron las celdas de los mencionados pabellones, hallando un arma de fuego desarmada y otros elementos de fabricación casera escondidos sobre el techo de esos sectores. Una vez que se constató que los internos apuntados continuaban dentro de Almafuerte, se tómo la decisión de trasladarlos al Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II, donde quedarán alojados y aislados en el sector de Muy Alto Perfil (MAP).

Uno por uno: quiénes son los presos sospechados de planificar la fuga

La lista de los siete presos que fueron trasladados como sospechosos de haber planificado la fuga que fue frustrada por las autoridades penitenciarias, no pasa desapercibida, ya que dentro de la misma se encuentran reos que protagonizaron casos que conmocionaron a Mendoza.

Tres condenados por el crimen del policía Jonathan Funes

Los hermanos Cristian Oscar y Jordan Luciano Tapia, más conocidos como Pirincho y Poroto, se encontraban alojados en el mismo sector de Almafuerte junto a otros de sus cómplices en el crimen del policía Jonathan Funes, quien tenía 24 años cuando fue asesinado hace más de una década en el Hospital Perrupato de San Martín.

El auxiliar se encontraba custodiando la Sala 34 del nosocomio esteño, donde se encontraba internado Pirincho Tapia, quien había sido herido de bala durante un robo ocurrido en Godoy Cruz, motivo por el cual quedó internado bajo vigilancia policial.

imagen El Pirincho Tapia luego de ser detenido al día siguiente del crimen del policía Jonathan Funes. Archivo MDZ.

Fue así que, el 14 de febrero de 2015, un grupo liderado por el Poroto Tapia, entre los que se encontraba Javier Arturo Carnavalini Bustos y José Bustos, ingresaron por la fuerza al centro asistencia de San Martín y ejectuaron al policía para "rescatar" al Pirincho.

Finalmente, en octubre de 2016 los cuatro fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por ser la víctima un miembro de las fuerzas de seguridad.

El autor material del crimen de la empresaria Norma Carleti

Se trata de Kevin Jair Guerrero, autor material del femicidio de la empresaria frutihortícola Norma Carleti en Tunuyán, Mendoza, ocurrido el 5 de marzo de 2018.

En mayo de 2021 fue declarado culpable de haber sido el ejecutor directo del asesinato, instigado por Leonardo Hisa, exesposo de Carleti, y en complicidad con su padre Juan Carlos Guerrero (también condenado a perpetua) y su hermano Alexis (sentenciado a cinco años de prisión como partícipe secundario).

imagen Kevin Guerrero en el juicio en su contra por el crimen de Norma Carleti. Archivo MDZ.

Un audio grabado por internos que compartían pabellón con Kevin Guerrero lo comprometió, ya que reveló cómo se planificó el femicidio de Carleti, mencionando las promesas de pago de un pago 300 mil pesos por parte de Hisa, quien también terminó recibiendo la pena máxima.

El homicida que intentó fugarse en pleno juicio

Hugo Eduardo Arredondo Suárez, conocido como el Mecha, es un delincuente mendocino de 39 años con un extenso historial de violencia extrema, cumpliendo actualmente prisión perpetua por dos homicidios.

En marzo de 2015 asesinó a Jorge Daniel Montilla, un exmilitar y comerciante, durante un robo en Las Heras, baleándolo cuatro veces por resistirse al hurto de su camioneta Toyota Hilux, lo que le valió la condena máxima.

En tanto, en diciembre de 2019, mientras estaba preso en el penal Almafuerte, mató a puñaladas a su compañero de celda Nicolás Lozano, recibiendo 14 años adicionales; también intentó asesinar a Carlos Olmedo ese año, sumando otra pena de 7 años y 10 meses.

PORTADA Hugo Arredondo Hugo Arredondo, durante los festejos de Navidad 2024 en la cárcel de Almafuerte. MDZ.

Por su parte, volvió a tomar relevancia luego de que el 13 de septiembre de 2023, durante un juicio en el Polo Judicial de Mendoza, sacó una chuza que tenía oculta entre sus prendas e intentó fugarse, amenazando a los presentes e hiriendo levemente a una pasante de Derecho y a un penitenciario.

El año pasado, confesó los hechos durante un juicio abreviado y fue condenado a una pena de 5 años por amenazas agravadas, tentativa de evasión y privación ilegítima de la libertad. Pese a eso, la sentencia no alterará su situación debido a sus condenas previas.

Condenado por el golpe al blindado y crimen de Matías Quiroga

Omar Alexander Gómez Cortez, alias el Tanga, es un recoocido delincuente condenado a prisión perpetua por el asalto armado a un blindado de la Bolsa de Comercio en Godoy Cruz y el posterior asesinato de Matías Quiroga, en marzo de 2012.

Desde adolescente, mantuvo lazos con criminales notorios como Ricardo el Perro Videla y Fabián el Ardilla Cedrón. En 2002, participó en una fuga masiva del exCose y luego llegó a ser condenado a 20 años por robo agravado y tentativa de homicidio desde 2000.

Por su parte, en 2012 se fugó tras una salida transitoria desde la Colonia Penal de Gustavo André, en Lavalle, pero fue recapturado y vinculado al golpe al blindado, que incluyó tiroteo y muerte de Quiroga.

Tanga Gómez El "Tanga" Gómez tras ser detenido por el crimen de Matías Quiroga en 2012. MDZ.

Recientemente, en mayo de 2023, lideró una toma de rehenes en el Módulo 5 de Almafuerte, reteniendo a un docente y un guardiacárcel durante seis horas exigiendo un juez. Por ese hecho, terminó condenado a 10 años por privación ilegítima de la libertad agravada.

El Lagartija y el crimen de un expolicía en el Valle de Uco

César Palleres Pizarro, alias "el Lagartija", es un criminal mendocino condenado a prisión perpetua por el asesinato del policía retirado Pedro Chávez, ocurrido el 12 de abril de 2008 en Tunuyán durante un robo agravado.

Chávez fue asesinado en su casa del barrio Venezuela, en el citado departamento valleuquino. Al parecer, la víctima fue atacada por un grupo de malvientes, conformado por Palleres Pizarro y dos menores de edad, que le propinó varios golpes hasta dejarla sin vida.

Durante el debate en el que Palleres Pizarro fue condenado, surgió que los autores ingresaron al domicilio del expolicía con su consentimiento, ya que una adolescente llamada Silvina Belén Domínguez mantenía o fingía una relación con el hombre.

Sin embargo, una vez que la muchacha se encontraba en el interior, irrumpieron en la morada Palleres Pizarro y Danilo Gilberto Carrasco, quienes le propinaron un sinfín de golpes y provocaron su muerte.