Condenaron al homicida que amenazó a una fiscal con una chuza durante un juicio y luego se burló en las redes

Hasta el miércoles 13 de septiembre de 2023, Hugo Eduardo Arredondo Suárez , era conocido como el homicida de un exmilitar y de un preso en Almafuerte , crímenes ocurridos en 2015 y 2019, respectivamente. Pero, ese día, protagonizó un violento intento de fuga durante un juicio en su contra, hecho por el que ahora recibió una nueva condena .

En ese episodio, que tomó relevancia nacional, el reo sacó una chuza que tenía guardada entre sus prendas, con la que llamativamente logró ingresar al Polo Judicial Penal , en medio de la audiencia de debate por el intento de asesinato a un compañero carcelario llamado Carlos Olmedo , también perpetrado en 2019 en la mencionada cárcel de Cacheuta .

Si bien en un principio las autoridades creyeron que su intención fue atentar contra la vida de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos , la reconstrucción permitió establecer que jamás trató de lastimar a la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), pero la amedrentó valiéndose del arma de fabricación casera que tenía en su poder.

Luego, retuvo a una alumna de Derecho que realizaba pasantías con la defensora oficial Ximena Morales , a quien le colocó el filoso elemento en el cuello y le provocó lesiones. Finalmente, terminó siendo reducido por el personal penitenciario a cargo de la custodia durante el juicio, lastimando a uno de los guardicárceles que evitaron el escape.

Tiempo después, el peligro delincuente compartió el video que trascendió del ataque en el edificio judicial y se burlaba de lo ocurrido, utilizando emojis de carcajadas a través de su perfil de Facebook .

Facebook Arredondo Así se burlaba el Mecha Arredondo del episodio que protagonizó en el Polo Judicial. MDZ.

La nueva condena en su contra

Este martes, poco más de dos años después del conmocionante hecho, confesó la autoría durante un juicio abreviado, mediante un acuerdo entre la defensa y el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gonzalo Marzal, quien acumuló ese expediente a una causa de abuso sexual por la que fue previamente sobreseído.

La jueza Belén Salido lo condenó a cinco años de prisión por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, en perjuicio a la fiscal Ríos; evasión en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves, en perjuicio de la pasante y el penitenciario lesionados.

De esa manera, sumó una nueva sentencia condenatoria a su abundante prontuario, aunque el castigo impuesto no modificará su situación debido a que desde hace tiempo purga una pena a prisión perpetua.

Los sangrientos antecedentes del Mecha Arredondo

Arredondo Suárez, conocido en el ambiente delictivo como el Mecha, tiene un extenso y violento historial delictivo. Fue autor de dos asesinatos y eso lo condujo a recibir importantes condenas, por los hechos de sangre cometidos tanto en libertad como dentro de la cárcel.

En marzo de 2015, durante un asalto en el barrio Tamarindo II de Las Heras, Arredondo participó en el ataque que terminó con la vida del militar retirado Jorge Daniel Montilla. La víctima intentó resistirse al robo de su camioneta Toyota Hilux y recibió cuatro disparos que le provocaron la muerte en el lugar. Por ese hecho, el Mecha fue condenado a la pena máxima.

Lejos de rehabilitarse, su conducta violenta continuó tras las rejas. En diciembre de 2019, mientras cumplía su condena en el penal de Almafuerte, asesinó a su compañero de celda, Nicolás Lozano. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Ríos, quien luego pidió una nueva condena en su contra. En mayo de 2024, la jueza María Julieta Espínola lo sentenció a 14 años de prisión por ese crimen.

Hugo “el Mecha” Arredondo Foto: Facebook Hugo Arredondo Hugo “el Mecha” Arredondo. Facebook.

Pero la historia delictiva de Arredondo no terminó ahí. Ese año, dentro del mismo penal, protagonizó otro ataque, esta vez contra un interno identificado como Carlos Olmedo, a quien intentó quitarle la vida. Por ese hecho, fue nuevamente investigado —otra vez por la fiscal Ríos— y en noviembre de 2023 fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por homicidio simple en grado de tentativa.

En ese mismo juicio también fueron sentenciados sus cómplices, Jorge Bracamonte y Lucas Garro, quienes recibieron 5 años de cárcel cada uno.

Ahora, confesó el conmocionante hecho que protagonizó en septiembre de 2023 en el Polo Judicial Penal y sumó una nueva condena.