Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento tras ser condenado por corrupción

Tras un fallo judicial histórico, el ex juez federal Walter Bento fue declarado culpable de corrupción. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza determinó que el ex magistrado era el jefe de una organización criminal que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales para personas detenidas por delitos federales y que junto a su familia orquestó un plan para lavar ese dinero y enriquecerse ilícitamente. Sin embargo, todavía no se definió la pena que recibirá en el marco de esta condena , ya que este miércoles comenzará una audiencia en la que las juezas determinarán la cantidad de años de prisión que deberán cumplir Bento y el resto de los condenados en la causa.

Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira dictaron este martes el veredicto en el que se declaró la responsabilidad penal de Bento y otras 16 personas por delitos que van desde la asociación ilícita y el lavado de activos, hasta el cohecho y el enriquecimiento ilícito entre otros. Entre los condenados se encuentran dos familiares del ex juez, su esposa Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel Bento.

De todas maneras, las magistradas hasta el momento sólo determinaron la culpabilidad de estos implicados y convocaron a una audiencia de cesura para este miércoles a las 13. En esta nueva instancia resolverán cuál será la pena que le corresponde a cada uno de los condenados.

Bento fue condenado por ser responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

Las penas para cada uno de estos delitos son muy variadas pero en la acumulación, el ex juez recibirá una condena que no podrá ser menor a los 5 años de prisión efectiva y con la posibilidad de recibir una sentencia de hasta 50 años de cárcel.

Qué delitos cometió Walter Bento

El Tribunal Oral Federal Nº 2 declaró la responsabilidad penal de Walter Bento por ser el jefe de una asociación ilícita y ser autor del delito de cohecho pasivo (es decir recibir coimas). Al mismo tiempo fue culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y por haberlo cometido en ejercicio u ocasión en su carácter de funcionario público. También fue hallado responsable del delito de falsedad ideológica y el delito de ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

El Código Penal de la Nación establece diferentes penas mínimas y máximas para cada uno de estos delitos.

El Artículo 210 establece que para los jefes u organizadores de una asociación ilícita el mínimo de la pena será de 5 años de prisión y el máximo de 10 años.

Por otro lado, en el caso del cohecho o las coimas que recibió el ex juez, el artículo 257 determina que será reprimido con prisión o reclusión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.

En cuanto al enriquecimiento ilícito, el Artículo 268 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 2 a 6 años y tendrá una multa de 2 a 5 veces del valor del enriquecimiento. A la vez que recibirá una inhabilitación absoluta perpetua.

juicio sentencia walter bento (11) Asociación ilícita, cohecho y lavado de activos son algunos de los delitos que cometió Walter Bento. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En el caso del lavado de activos el delito fue agravado por haberlo cometido como miembro de una banda y en su carácter de funcionario público. El artículo 303 del Código Penal determina que será reprimido con prisión de 3 a diez 10 años y una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.

La pena será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos cuando el autor fuera funcionario público. Es decir que podría ir de 4 años y medio a 13 años. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años.

El Artículo 293 plantea que tendrá una pena de 1 a 6 años quien insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Esto se refiere al delito de falsedad ideológica por el que fue condenado el ex juez.

A su vez, en cuanto el delito de ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba, el artículo 255 determina una pena de 1 mes a 4 años.

De cuánto puede ser la condena a Walter Bento

El Código Penal de la Nación señala en su Artículo 55 que cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al condenado tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos.

Esto determina que la pena mínima que podría recibir Walter Bento por los delitos que fue declarado culpable es de 5 años.

En cuanto a la máxima, el mismo artículo del Código Penal plantea que la acumulación de las condenas por distintos delitos no podrá exceder de 50 años de prisión.

Asimismo, el ex magistrado también será inhabilitado de manera perpetua por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito siendo funcionario público. En tanto que también se establecerá una multa económica.

Las penas de los delitos de Walter Bento