Condena a Walter Bento: ¿cuál es la relación con la barra de Godoy Cruz?

La condena al ex juez federal Walter Bento por delitos de corrupción tuvo entre sus elementos el testimonio de Daniel “Rengo” Aguilera, exjefe de la barrabrava de Godoy Cruz , quien había declarado en agosto de 2023 durante la etapa de investigación de la megacausa.

Durante la audiencia, los jueces leyeron formalmente la declaración de Aguilera, actualmente condenado por narcotráfico, en la que relató presuntos pedidos de coimas realizados por personas vinculadas al entorno de Bento a cambio de beneficios procesales. Su testimonio fue considerado relevante para sustentar la acusación por asociación ilícita y cobro sistemático de sobornos.

Según consta en la causa, Aguilera identificó a dos hombres que integraban la estructura que, de acuerdo a la fiscalía, operaba alrededor del ex magistrado: el despachante de Aduana Diego Aliaga, asesinado a fines de julio de 2020, y el abogado Jaime Alba, quien fue condenado junto a Bento. El ex barrabrava declaró haber sido abordado en dos oportunidades para exigirle dinero a cambio de frenar o favorecer su situación judicial.

Aguilera relató que el primer contacto se produjo en un café, donde Aliaga le habló de la posibilidad de “arreglar” su causa. Posteriormente, ya detenido, recibió la visita del abogado Alba en la cárcel. Allí, según su testimonio, le exigieron una suma inicial de 100.000 dólares, monto que podía superar los 200.000 si la causa se agravaba o se volvía más compleja.

En su declaración, Aguilera sostuvo que al mencionar el dinero preguntó nuevamente por el juez involucrado, a lo que Alba respondió refiriéndose al mismo magistrado, al que describió directamente como “el Jefe”, en alusión a Bento. Esa afirmación fue interpretada por los investigadores como una referencia directa al rol central del ex juez en el presunto esquema de corrupción.

Tras rechazar el pago, Aguilera aseguró haber recibido una advertencia por parte del abogado, quien le habría señalado que el juez no le permitiría “pasar una” sin acceder al pedido. Ese fragmento del testimonio fue uno de los más contundentes al momento de evaluar la responsabilidad penal del ex magistrado.

La hipótesis sostenida por los fiscales durante el juicio fue que Bento encabezaba un sistema de cobro de coimas, mayormente en dólares, a cambio de beneficios judiciales. De acuerdo a la acusación, ese mecanismo permitió el enriquecimiento del ex juez y de su entorno familiar más cercano: su esposa y sus dos hijos, también procesados, quienes habrían adquirido propiedades, vehículos y realizado frecuentes viajes al exterior.

A más de dos años de aquella declaración inicial, el testimonio del ex líder de la barra de Godoy Cruz quedó definitivamente incorporado como una de las piezas que contribuyeron a la condena de Bento, en una causa que marcó un precedente histórico para la Justicia Federal en Mendoza.

La barra del Expreso hoy

En la actualidad, con Godoy Cruz compitiendo en la Primera Nacional y sin la figura de Daniel Aguilera (detenido) entre los principales referentes del grupo, la estructura de la barrabrava presenta una nueva configuración. De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa y al seguimiento de estos grupos, entre los integrantes señalados aparecen familiares directos de Diego Aguilera, uno de los hermanos de Daniel, lo que mantiene vigente el vínculo familiar dentro del entramado. La conducción del grupo estaría encabezada por un individuo identificado como Gino, sindicado como jefe de la barra, acompañado por otros referentes conocidos de diferentes barrios del departamento de Godoy Cruz.



