La reacción de Walter Bento a la lectura de la sentencia que lo condenó por corrupción

Este martes, el exjuez Walter Bento fue condenado por corrupción. Se lo acusaba de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento y lavado de activos. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral 2 de Mendoza, a cargo de la presidenta Gretel Diamante y secundada por Eliana Rattá y María Carolina Pereira.

Las juezas federales fueron enumerando los motivos por los cuales las pruebas eran suficientes para determinar que Walter Bento era el jefe de la asociación ilícita, dando por confirmada la sentencia sobre la responsabilidad penal de los delitos por los cuales era juzgado.

Bento escuchó el argumento del tribunal desde la misma silla mediante la cual escuchó las audiencias anteriores. Estuvo rodeado y acompañado por sus hijos Luciano y Nahuel, también imputados en el marco de la causa. No así por su esposa Marta Boiza, también involucrada.

"Hubo una asociación ilícita de carácter permanente, estructurada y jerarquizada. Cuya finalidad principal fue la obtención beneficios económicos ilegales mediante la venta de decisiones judiciales", señaló la jueza Diamante, introduciendo el argumento de la sentencia. Mientras señalaba esto, el exjuez se mantuvo inmutable.

"Esta organización se valió del ejercicio injurio de funciones públicas, de la manipulación del proceso penal y de la intimidación de personas sometidas a investigaciones judiciales y familiares. Especialmente en causas de contrabando y delitos complejos con elevados intereses económicos", continuó, con Bento aún sin mostrar síntomas de reacción alguna.

Al momento en el que lo nombraron jefe de la asociación, tuvo una pequeña mueca sin mostrar demasiada reacción. "La jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento. Su rol fue central y excluyente, ya que en su condición de juez detentaba el poder y la decisión final sobre la libertad, el estado procesal y el destino judicial de las personas involucradas en las causas", señaló la jueza. Luego, su hijo Luciano le dijo algo al oído y el exjuez asintió con la cabeza y un gesto de conformidad.

La lectura de la sentencia

Minutos después de argumentar el fallo, el Tribunal dictó de manera unánime las sentencias. En el caso de Bento, fue declarado culpable principalmente por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo. También por enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado por ser cometido en banda y en su carácter de funcionario público. Mientras la jueza señalaba esto, el exjuez no se expresana.

También en ese momento fue sobreseído por los delitos de abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial y omisión o retardo de Justicia por 10 hechos, y por el delito de prevaricato por 7 hechos; a raíz de un pedido de prescripción. Su reacción también fue inmutable.