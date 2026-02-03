Lágrimas y cabezas bajas: así se vivió desde adentro la sentencia al exjuez Walter Bento

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza declaró al exmagistrado como culpable de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales. Cómo tomaron el veredicto los condenados y los absueltos.

El exjuez federal Walter Bento fue declarado culpable de liderar una asociación ilícita y de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. Además del exmagistrado, fueron condenadas otras 16 personas entre las que se encuentran su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento. Asimismo, fueron absueltos una decena de procesados. Durante la lectura del veredicto, la sala de audiencias estuvo inundada por el gesto adusto de los involucrados y algunos escucharon la sentencia con cabezas bajas y hasta con lágrimas.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá, determinó que el extitular del Juzgado Federal Nº 1 de la provincia fue responsable de graves delitos en el ejercicio de su función como jefe de una organización delictiva que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales a presos por delitos federales. A su vez, determinó que Bento también orquestó un esquema para enriquecerse y lavar los activos provenientes de estas coimas, siendo partícipe su familia.

Mientras la jueza Gretel Diamante, presidenta del tribunal, leía el veredicto, el exmagistrado ni se inmutó y apenas se inclinó para cruzar algunas palabras con algunos de sus hijos, Nahuel y Luciano, quienes estuvieron sentados junto a él durante toda la audiencia.

Juicio Sentencia Walter Bento Bento escuchó la sentencia que lo señaló como el jefe de una asociación ilícita con un gesto adusto y prácticamente sin modificar su postura, al igual que sus hijos, quienes tuvieron la misma reacción.

No obstante, otros acusados no reaccionaron de la misma manera ante la lectura del fallo. Varios de los involucrados estuvieron gran parte de la audiencia con la cabeza baja y mirando al suelo durante el veredicto y otros estaban notablemente afligidos, con lágrimas en sus ojos.