El Gobierno no confirma la conciliación obligatoria y crece con fuerza el paro de trenes del jueves

En la Secretaría de Trabajo se llevó adelante otra reunión para discutir los reclamos salariales. El gremio ratifica la medida y Transporte aún no confirma si apelará a la conciliación ante un paro inminente que afecta a millones de usuarios.

El sindicato La Fraternidad anunció este martes que sostienen el paro de trenes convocado para este jueves en el AMBA, luego de que fracasara una reunión en la Secretaría de Transporte donde se discutió el reclamo salarial.

“En la reunión no se llegó a ningún acuerdo salarial, por lo que se ratificó el paro por el momento”, sostuvo una fuente del sindicato a NA. El gremio aclaró que hasta ahora no está confirmado otro encuentro antes del jueves para volver a intentar un acuerdo por los sueldos.

El secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, destacó que la medida fue convocada porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.

"Ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, planteó y agregó el sindicalista: “Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”.

En esa conversación salarial se planteó un incremento del 2% para diciembre, 1,4% en enero, y 1,3% para los meses de febrero y marzo. "Nos parece poco. Creemos que la inflación de enero va a ser del 3,1%. La reunión fue negativa y por ahora se mantiene el paro", explicó el dirigente sindical.