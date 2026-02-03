Fin del "shutdown": la Cámara Baja de Estados Unidos termina el cierre parcial del Gobierno

La Cámara Baja de Estados Unidos puso fin este martes al cierre del Gobierno federal que empezó el sábado al aprobar unas partidas presupuestarias que permitirán el funcionamiento de la mayoría de las agencias, a excepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) liderado por Kristi Noem.

Ese sector, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el 13 de febrero debido a las exigencias del Partido Demócrata para cambiar sus métodos operativos tras la muerte de dos manifestantes el mes pasado a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis.

Con un estrechísimo margen de 217 a 214 votos, la Cámara aprobó la normativa que será enviada al presidente Trump, quien ya afirmó que la firmará de inmediato.

El asesinato de una mujer a manos de un agente de ICE en Mineápolis desató una ola de protestas a lo largo de Estados Unidos.

La votación de este martes puso fin a un breve cierre parcial del Gobierno, sin embargo las negociaciones entre ambos partidos continúan debido a la aprobación pendiente de la partida presupuestaria para el DHS. La bancada demócrata rechazó la ampliación de fondos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en respuesta a la muerte de dos manifestantes en las protestas desatadas en Mineápolis por las redadas migratorias que llevó adelante la agencia.

Actualmente, los opositores al gobierno de Trump exigen que sea obligatorio para los agentes del DHS la utilización de cámaras en el cuerpo, brindar órdenes judiciales para poder tener acceso a propiedades privadas, e identificaciones obligatorias o que se les prohíba llevar máscaras que oculten su identidad.

La presión demócrata se extendió también a las filas republicanas, ya que algunos congresistas llegaron a cuestionar la política migratoria de Trump, de manera que el presidente se vio obligado a suavizar algunas de sus medidas y sustituyó al responsable del operativo (el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino) por el zar de la frontera, Tom Homan.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muy cuestionada por su gestión de la crisis de Mineápolis, anunció este lunes en su cuenta de X que los agentes federales empezarían a usar cámaras corporales, en lo que se entendió como un gesto antes de la votación.

Sin embargo, y pese al repliegue de las políticas migratorias para zanjar la polémica y detener las protestas en la calle, las negociaciones para las dos próximas semanas se auguran tensas y complicadas.