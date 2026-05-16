El gobierno de Venezuela extradita a EE.UU. al empresario colombiano Alex Saab, aliado y supuesto testaferro de Nicolás Maduro

"El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este sábado 16 de mayo de 2026", indicó el Saime en su cuenta de X.

En un escueto mensaje, el organismo precisó que la medida fue adoptada debido a que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".

Saab fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades estadounidenses y venezolanas, de acuerdo con un funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos en aquel momento, reportó la agencia de noticias Reuters.

En su momento, la cadena CBS, socio en Estados Unidos de la BBC, informó que la detención de Saab había sido realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según le confirmaron fuentes venezolanas.

La detención de Saab habría ocurrido en una operación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y tendría como objetivo la posible extradición de Saab hacia Estados Unidos.

Según la agencia Reuters, un funcionario estadounidense confirmó que la detención de Saab fue realizada en una operación conjunta entre agentes de Venezuela y EE.UU, país donde se espera que sea enviado próximamente.

En una comparecencia ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a Alex Saab como el "hombre del dinero" o el "testaferro" de Nicolás Maduro.

Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a la construcción de viviendas.

Luego estuvo al frente de la distribución de las bolsas de alimentos "Clap", un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.

La deportación de Saab es una muestra de los cambios que han ocurrido en Venezuela desde la operación militar que realizó allí el gobierno de EE.UU., el pasado 3 de enero, y durante la cual fue detenido Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

A partir de entonces, las riendas del Ejecutivo quedaron en manos de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se ha movido constantemente entre dos aguas: mientras declara su lealtad al depuesto gobernante y al proyecto socialista de Hugo Chávez, sella acuerdos con el gobierno de Donald Trump y accede a sus demandas.

De empresario extranjero a ministro

Getty Images Durante la detención de Alex Saab, el gobierno venezolano organizó numerosas manifestaciones a favor de su liberación.

El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

Un año más tarde, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Pero el peso de Saab en el gobierno de Maduro siguió aumentando.

En junio de 2020, el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando se dirigía a Caracas desde Teherán.

Getty Images

En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos por EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Para entonces, la importancia que había adquirido Saab se hace evidente en los esfuerzos que hace el gobierno de Maduro para lograr su liberación. Caracas denuncia la detención como un "secuestro" y organiza una campaña de solidaridad internacional. Además, intenta darle protección diplomática nombrándolo embajador.

Esos esfuerzos no logran evitar que sea extraditado a EE.UU., donde pasa dos años preso hasta que es liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre los que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.

A su regreso a Caracas, Saab fue nombrado nuevo ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargo del que fue recientemente destituido por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Detención de Raúl Gorrín

Twitter/RaulGorrinb Gorrín es dueño de una empresa aseguradora y de una televisora.

De acuerdo con la prensa colombiana, las autoridades venezolanas también detuvieron al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión y de una aseguradora en Venezuela, quien fue acusado en 2018 por EE.UU. de haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.

En ese momento, las autoridades estadounidenses incautaron al menos 24 propiedades en Florida y Nueva York que estaban a nombre de Gorrín y de sus empresas, con un valor estimado de US$77 millones, según un informe de Transparencia Venezuela.

La acusación contra el magnate venezolano, presentada en una corte del Distrito Sur de Florida, también sostiene que Gorrín se asoció con un banquero venezolano para comprar una institución financiera en República Dominicana "con la finalidad de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos".

En enero de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra siete ciudadanos venezolanos, incluyendo a Gorrín, a quienes señalaba de formar parte de un esquema de corrupción que desvió miles de millones de dólares de fondos públicos para beneficiar a personas cercanas al gobierno de Venezuela.

Gorrín también enfrenta investigaciones en España y Suiza.

*Con información de Daniel Pardo.

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FUENTE: BBC