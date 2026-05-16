Murieron 8 personas: un tren chocó contra un colectivo y causó una brutal tragedia en Bangkok

Una tragedia sacudió este sábado a Bangkok luego de que un tren de carga chocara contra un colectivo en un cruce ferroviario del centro de la ciudad. El violento impacto dejó al menos ocho muertos y 35 heridos, según confirmaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante la tarde en una de las zonas más transitadas de la capital tailandesa. De acuerdo con los primeros reportes, el colectivo atravesaba las vías cuando fue embestido por la formación ferroviaria.

Tras la colisión, el vehículo quedó envuelto en llamas y generó escenas de desesperación entre pasajeros y peatones. Bomberos y equipos de emergencia lograron controlar el incendio minutos después, aunque para entonces la situación ya era crítica.

“El incendio ya está apagado y estamos intentando encontrar los cadáveres”, informó el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, quien confirmó además la cantidad de víctimas fatales y heridos.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento exacto del choque. Las imágenes muestran cómo el tren avanzaba a velocidad moderada antes de impactar de lleno contra el colectivo, que terminó completamente incendiado.

Un testigo relató al canal público ThaiPBS que las llamas se expandieron en pocos segundos. “Vi la colisión y el fuego avanzó de inmediato. Estaba con mi hija y nos fuimos rápido”, contó.

choque de tren y colectivo en Bangkok Foto EFE(3)

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los rescatistas, mientras decenas de ambulancias trasladaban a los heridos a distintos hospitales de la ciudad.

El primer ministro Anutin Charnvirakul ordenó abrir una investigación para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Los siniestros vinculados al transporte son frecuentes en Tailandia debido a deficiencias en infraestructura y controles de seguridad. En enero pasado, otro accidente ferroviario dejó 32 muertos cuando una grúa cayó sobre un tren de pasajeros en el noreste del país.