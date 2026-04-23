Grave accidente de trenes en Dinamarca deja al menos 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico

Un violento choque frontal entre dos trenes ha sacudido este jueves a la localidad de Gribskov , en el norte de la isla de Selandia, Dinamarca . El siniestro ocurrió aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, Copenhague, en el tramo ferroviario que conecta las poblaciones de Hillerod y Kagerup .

En el momento del impacto, un total de 38 personas se encontraban viajando en ambos convoyes. La rápida intervención de los cuerpos de socorro permitió estabilizar la zona poco después del aviso inicial.

Según los informes oficiales proporcionados por los servicios de emergencia de la región de Copenhague, el saldo de heridos es de 17 personas, de las cuales 5 pacientes con pronóstico reservado. La mayoría de los afectados han sido ingresados en el Hospital del Reino de Copenhague , mientras que otros fueron derivados a centros médicos regionales.

"Tenemos control sobre todos los pacientes que se han visto involucrados en el accidente", afirmó Anders Heimdal , jefe de emergencias, aunque advirtió que las cifras son dinámicas y podrían variar en las próximas horas.

Cronología del accidente y respuesta de las autoridades

La Policía local recibió la alerta del accidente a las 6:29 hora local. Inmediatamente, se desplegó un operativo de gran escala en las cercanías del pueblo de Kagerup.

accidente de trenes en dinamarca EFE

Pese a la magnitud del evento, las causas exactas que llevaron a los dos trenes a circular por la misma vía en sentidos opuestos siguen siendo un misterio. Morten Pedersen, representante de la Policía del norte de Selandia, evitó especular al respecto: "En este momento no podemos decir nada sobre las causas del accidente. Ya las determinarán nuestras investigaciones más adelante".