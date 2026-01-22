Otro choque en España: un tren colisionó con una grúa y hay tres heridos
El episodio tuvo lugar en la Región de Murcia, en el sureste de España. Bomberos y personal sanitario se desplazaron al lugar de los hechos.
Mientras España continúa de duelo tras los tres trágicos choques de tren que tuvieron lugar estos últimos días, un nuevo accidente ocurrió este jueves cuando una formación de la red de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) colisionó contra una grúa.
Se trata de la línea Cartagena-Los Nietos y el choque ocurrió a la altura de la Región de Murcia, en el sureste del país. Asimismo, según las primeras informaciones, habrían tres heridos leves.
Equipos de emergencias, entre los que se encuentran bomberos y personal sanitario, se desplazaron al lugar de los hechos para atender a los afectados.
Mirá el video del operativo tras el choque
El cuarto accidente en cuatro días
España atraviesa una profunda angustia desde el pasado domingo, cuando un tren de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla chocó contra una formación de la compañía Iryo. Como consecuencia, dejó al menos 42 personas fallecidas y 152 heridas. Se trata de una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años del país.
Asimismo, el martes, se produjeron dos accidentes más, uno en Barcelona y otro en Girona. Un maquinista falleció y otras 37 resultaron heridas, 5 de gravedad.
El accidente en Barcelona ocurrió cuando un muro de contención cayó sobre la zona de vías de la línea R4 y provocó el descarrilamiento del tren. Por otro lado, el accidente en Girona se registró en la línea R1 y se habría producido por la presencia de piedras que cayeron en las vías debido a un temporal.
Noticia en desarrollo...