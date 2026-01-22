Otro choque en España: un tren colisionó con una grúa y hay tres heridos

El episodio tuvo lugar en la Región de Murcia, en el sureste de España. Bomberos y personal sanitario se desplazaron al lugar de los hechos.

Ocurrio a la altura de la Región de Murcia, en el sureste de España.

Mientras España continúa de duelo tras los tres trágicos choques de tren que tuvieron lugar estos últimos días, un nuevo accidente ocurrió este jueves cuando una formación de la red de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) colisionó contra una grúa.

Se trata de la línea Cartagena-Los Nietos y el choque ocurrió a la altura de la Región de Murcia, en el sureste del país. Asimismo, según las primeras informaciones, habrían tres heridos leves.

Equipos de emergencias, entre los que se encuentran bomberos y personal sanitario, se desplazaron al lugar de los hechos para atender a los afectados.

Mirá el video del operativo tras el choque Choque Tren España Murcia El cuarto accidente en cuatro días España atraviesa una profunda angustia desde el pasado domingo, cuando un tren de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla chocó contra una formación de la compañía Iryo. Como consecuencia, dejó al menos 42 personas fallecidas y 152 heridas. Se trata de una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años del país.

Accidente ferroviario, trenes, descarrilamiento, tren Iryo, Adamuz, Córdoba, España Las imágenes tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, España. EFE Asimismo, el martes, se produjeron dos accidentes más, uno en Barcelona y otro en Girona. Un maquinista falleció y otras 37 resultaron heridas, 5 de gravedad.