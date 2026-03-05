Irán afirmó que la Unión Europea "pagará el precio" si guardan silencio sobre la guerra en Medio Oriente

Desde Irán se emitió una severa amenaza en contra de los países miembros de la Unión Europea. "Pagaran el precio, tarde o temprano", dijo un diplomatico iraní.

Durante una transmisión de TVE, la televisión pública de España, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, amenazó a los Estados miembros de la Unión Europea. El diplomático aseguró que estos países "pagarán el precio", si se mantiene el silencio sobre la situación en Medio Oriente.

El mensaje del portavoz iraní fue una crítica a la falta de posicionamiento de la gran parte de naciones europeas sobre el conflicto que protagoniza su nación en contra de Israel y Estados Unidos. Justamente, España fue el único estado del viejo continente que se pronunció en contra de las acciones militares de estos dos últimos.

"Pagarán el precio, tarde o temprano", fueron las palabras pronunciadas por Baghaei que encendieron las alarmas en toda Europa.

Su reclamo nace del planteo que tomó Irán de cara a la diplomacia internacional, en donde plantean que las acciones de los norteamericanos e israelíes corresponden a una grave falta a la ley internacional.