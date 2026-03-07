Un sábado cargado de deporte: Fórmula 1, fútbol europeo, Los Pumas 7's y toda la agenda local

El sábado llega con una agenda deportiva tan extensa como variada. La madrugada se abre con la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la NBA, mientras que el día tendrá fútbol europeo con presencia argentina en España , Italia e Inglaterra.

Además, Los Pumas 7’s afrontarán una intensa jornada en el circuito mundial, el tenis sigue con Indian Wells y en Mendoza habrá acción fuerte con el Torneo Provincial de rugby y el Apertura de hockey sobre césped. Un menú deportivo que prácticamente no tendrá pausas desde la madrugada hasta la medianoche.

08:00 PÁDEL Premier Gijón – semifinales (ESPN 4)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Osasuna-Mallorca (DIRECTV 310) En Osasuna Ezequiel "Chimy" Ávila y Facundo Roncaglia

11:00 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Como (Disney +) Nico Paz en Como

11:00 RUGBY Seis Naciones / Escocia-Francia (ESPN 3)



11:30 FÚTBOL BUNDESLIGA Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios enfrenta al SC Friburgo

12:15 LIGA DE ESPAÑA Levante-Girona (ESPN 2) Claudio " Diablito" Echeverri (volante ofensivo/extremo) y el arquero Paulo Gazzaniga en el Girona. Por parte del Levante, se identifica la presencia del defensor Matías Moreno,

13:15 RUGBY Seis Naciones / Italia-Inglaterra (ESPN 3)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Real Sociedad (DIRECTV 310) El equipo de Diego Simeone es protagonista, destacando la presencia de Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone en el conjunto rojiblanco. (ESPN Argentina +2)

La tarde del sábado con fútbol europeo

14:45 FA CUP Wrexham-Chelsea (ESPN) Chelsea incluye al mediocampista Enzo Fernández y al delantero Alejandro Garnacho, también al defensor Aaron Anselmino.



Circuito de Seven Masculino

15:57 Argentina – Australia

20:07 Argentina – Fiji

23:34 Argentina – Francia

Comienza el rugby y el hockey mendocino



Rugby - Torneo Provincial 2026

16:00 Los Tordos vs Rivadavia en Marista RC



16:00 Teqüe vs Mendoza RC



16:00 Banco RC vs Universitario



16:00 Liceo vs Tacurú



16:00 TENIS Indian Wells – segunda ronda (ESPN 3)



Hockey Césped - Apertura Damas



16: 45 Los Tordos vs Murialdo en Estadio Godoy Cruz



16: 45 Vistalba vs UNC



16:45 Liceo vs Marista San Rafael



16:45 Alemán vs Peumayén



16:45 Regatas Andino vs Marista en Petroleros YPF



16:45 Teque vs Liceo B



16:45 San Juan RC vs Universidad de San Juan



18:45 Obras vs Banco Mendoza en Ciudad de Godoy Cruz

16:45 SERIE A DE ITALIA Juventus-Pisa (ESPN 2)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Barcelona (DIRECTV 310)

17:00 FA CUP Newcastle United-Manchester City (ESPN) El defensor argentino Franco Molina en el Newcastle.

17:00 NBA Minnesota Timberwolves-Orlando Magic (League Pass)



18:30 MLS Inter Miami vs Dc United Con Lio Messi, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.

18:40 TENIS Indian Wells – segunda ronda (ESPN 2)

20:00 SUPER RUGBY AMERICAS Peñarol-Selknam (ESPN 3) El equipo chileno Selknam Rugby tiene en su plantel al mendocino Nahuel Debiassi (surgido de Teqüe Rugby Club).

20:00 NBA Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (League Pass)

20:00 NBA Detroit Pistons-Brooklyn Nets (League Pass)

22:00 NBA Memphis Grizzlies-LA Clippers (League Pass)

22:00 NBA Milwaukee Bucks-Utah Jazz (League Pass)

22:30 NBA Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors (ESPN 4 y League Pass)

23:00 TENIS Indian Wells – segunda ronda (ESPN 3)