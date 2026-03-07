Un sábado cargado de deporte: Fórmula 1, fútbol europeo, Los Pumas 7's y toda la agenda local
Desde la clasificación del GP de Australia hasta el rugby y hockey mendocino: una jornada maratónica de deporte en todas las pantallas.
El sábado llega con una agenda deportiva tan extensa como variada. La madrugada se abre con la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la NBA, mientras que el día tendrá fútbol europeo con presencia argentina en España, Italia e Inglaterra.
00:30 NBA LA Lakers-Indiana Pacers (League Pass)
02:00 FÓRMULA 1 Gran Premio de Australia – clasificación (ESPN)
08:00 PÁDEL Premier Gijón – semifinales (ESPN 4)
10:00 LIGA DE ESPAÑA Osasuna-Mallorca (DIRECTV 310) En Osasuna Ezequiel "Chimy" Ávila y Facundo Roncaglia
11:00 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Como (Disney +) Nico Paz en Como
11:00 RUGBY Seis Naciones / Escocia-Francia (ESPN 3)
11:30 FÚTBOL BUNDESLIGA Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios enfrenta al SC Friburgo
12:15 LIGA DE ESPAÑA Levante-Girona (ESPN 2) Claudio " Diablito" Echeverri (volante ofensivo/extremo) y el arquero Paulo Gazzaniga en el Girona. Por parte del Levante, se identifica la presencia del defensor Matías Moreno,
13:15 RUGBY Seis Naciones / Italia-Inglaterra (ESPN 3)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Real Sociedad (DIRECTV 310) El equipo de Diego Simeone es protagonista, destacando la presencia de Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone en el conjunto rojiblanco. (ESPN Argentina +2)
La tarde del sábado con fútbol europeo
14:45 FA CUP Wrexham-Chelsea (ESPN) Chelsea incluye al mediocampista Enzo Fernández y al delantero Alejandro Garnacho, también al defensor Aaron Anselmino.
Circuito de Seven Masculino
15:57 Argentina – Australia
20:07 Argentina – Fiji
23:34 Argentina – Francia
Comienza el rugby y el hockey mendocino
Rugby - Torneo Provincial 2026
16:00 Los Tordos vs Rivadavia en Marista RC
16:00 Teqüe vs Mendoza RC
16:00 Banco RC vs Universitario
16:00 Liceo vs Tacurú
16:00 TENIS Indian Wells – segunda ronda (ESPN 3)
Hockey Césped - Apertura Damas
16: 45 Los Tordos vs Murialdo en Estadio Godoy Cruz
16: 45 Vistalba vs UNC
16:45 Liceo vs Marista San Rafael
16:45 Alemán vs Peumayén
16:45 Regatas Andino vs Marista en Petroleros YPF
16:45 Teque vs Liceo B
16:45 San Juan RC vs Universidad de San Juan
18:45 Obras vs Banco Mendoza en Ciudad de Godoy Cruz
16:45 SERIE A DE ITALIA Juventus-Pisa (ESPN 2)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Barcelona (DIRECTV 310)
17:00 FA CUP Newcastle United-Manchester City (ESPN) El defensor argentino Franco Molina en el Newcastle.
17:00 NBA Minnesota Timberwolves-Orlando Magic (League Pass)
18:30 MLS Inter Miami vs Dc United Con Lio Messi, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.
18:40 TENIS Indian Wells – segunda ronda (ESPN 2)
20:00 SUPER RUGBY AMERICAS Peñarol-Selknam (ESPN 3) El equipo chileno Selknam Rugby tiene en su plantel al mendocino Nahuel Debiassi (surgido de Teqüe Rugby Club).
20:00 NBA Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (League Pass)
20:00 NBA Detroit Pistons-Brooklyn Nets (League Pass)
22:00 NBA Memphis Grizzlies-LA Clippers (League Pass)
22:00 NBA Milwaukee Bucks-Utah Jazz (League Pass)
22:30 NBA Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors (ESPN 4 y League Pass)
23:00 TENIS Indian Wells – segunda ronda (ESPN 3)