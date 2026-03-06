Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 7 de marzo

La vibrante agenda cultural mendocina se renueva este sábado con una variada oferta. La provincia se convierte en el escenario principal de múltiples encuentros artísticos diseñados para disfrutar durante toda la jornada.

A continuación, estos son las propuestas recomendadas en Mendoza para este sábado 7 de marzo :

Amor a Primera Risa : Leti Gili y Esteban Agnello traen esta comedia disparatada e impredecible donde la imaginación y la creatividad no tienen límites. Éste no es un show de humor común. Es un espectáculo totalmente interactivo donde tus ideas cobran vida. Desde la palabra más loca hasta la anécdota más personal, todo lo que proponga el público será el motor para crear escenas impactantes y divertidísimas. Un show donde la creatividad explota en vivo.

Dónde: Teatro Sportsman (Paso de Los Andes 1634, Godoy Cruz). Cabe destacar que la entrada al lugar es sólo por escalera. La sala no cuenta con acceso para personas con discapacidad motriz.

La entrada general vale $15.000, y se adquiere por la página EntradaWeb.

Carrusel El recorrido comenzará a las 9 de la mañana. Foto: Juan Ignacio Blanco MDZ.

Carrusel: luego de la Vía Blanca del viernes, se realizará el segundo recorrido de los tradicionales desfiles de la Vendimia por las calles céntricas de nuestra capital. Participarán carros vendimiales, agrupaciones gauchas, murgas y caporales, entre otros.

Dónde: partirá desde los portones del parque General San Martín, se dirigirá hacia el este por Emilio Civit hasta la plaza Independencia, allí doblará hacia el norte por Chile hasta Las Heras y desde ahí hasta San Martín hacia el sur, hasta Colón, para su desconcentración.

Horario: desde las 9 horas.

Con entrada gratuita.

Me vale, tributo a Maná Me Vale, tributo a Maná. EntradaWeb.

Me Vale, tributo a Maná: la gran banda mendocina nos invita a vivir una noche única con todos los éxitos de Maná.

Dónde: 23 Ríos Craft Beer (Boedo y Acceso Sur, Luján de Cuyo).

Horario: 22 horas.

La entrada tiene un valor de $12.000 y se consigue por la página EntradaWeb.

Jero Flores & Leonardo Martínez Jero Flores & Leonardo Martínez. EntradaWeb.

Jero Flores & Leonardo Martínez: en el marco de la Semana de la Vendimia 2026, 88 Locos Wines presenta noches especiales. Este día, se presentarán Jero Flores & Leonardo Martínez, referentes de la escena tanguera contemporánea de Mendoza. Jero Flores, cantor nacido en Mendoza, aporta una voz intensa y actual al tango, combinando tradición y mirada contemporánea. Lo acompaña Leonardo Martínez, guitarrista mendocino de folclore y tango, reconocido por su acompañamiento refinado y su sonido inconfundible. Juntos ofrecen un formato íntimo de voz y guitarra, donde el tango se vive de cerca, con sensibilidad y carácter. La experiencia incluye degustación de vinos 88 Locos Wines, en un entorno al aire libre, ideal para disfrutar la Vendimia desde otra perspectiva.

Dónde: Punto Sexta – Terracita (Suipacha 306, Ciudad).

Horario: 19 horas.

La entrada general tiene un costo de $40.000 y se compra por EntradaWeb.