Cambio histórico: Los Andes deja el tradicional edificio de calle San Martín

Un edificio histórico de Mendoza cambia de destino y esa modificación impacta en la cultura urbanística de Mendoza. Diario Los Andes, el medio más antiguo de la provincia, se muda y deja el tradicional edificio de San Martín 1049, que era la sede desde hace casi 100 años.

Durante la semana se produjo el retiro de los carteles de la fachada del inmueble, aunque la mudanza efectiva se haría en las próximas semanas. El cambio de edificio tiene directa relación con los nuevos propietarios del medio. La redacción y otras oficinas operativas se trasladarán a la Terminal de Mendoza, en Guaymallén. El grupo empresario que adquirió Los Andes está liderado por la familia Badaloni, que a su vez son concesionarios por 50 años de la Terminal. Reúnen así distintas unidades de negocios en una misma sede.

Diario Los Andes fue fundado en 1883. Originalmente el medio estaba en lo que hoy es calle Lavalle, cerca del IPV. Pero en 1927 se trasladó al edificio que sería su casa por 99 años en San Martín 1049, en el corazón del microcentro. Durante décadas era tradición leer titulares en las pizarras y hasta escuchar la sirena que sonaba cuando había una noticia trascendente. El edificio fue ampliado. En el subsuelo estaba la rotativa, con salida a Primitivo de la Reta, desde donde se gestaba la distribución. Incluso contaba con un teatro y sala cultural, además de otras instalaciones hoy desaparecidas como el “Club del Lector”.

Diario Los Andes La fachada del edificio de San Martín 1049 ya no dice Los Andes. Walter Moreno/MDZ

Los Andes atravesó distintos momentos. La familia que era propietaria vendió el medio a CIMECO, un grupo en el que participaban Clarín y la Nación. Clarín se quedó con el control durante años, hasta que en 2024 lo vendió a un grupo de empresarios mendocinos formado por Grupo Broda, Transportes Andesmar, el Grupo LTN, Da Fré Obras Civiles, Familia Giuffré, Sur France y Halpern.. Esa transacción no incluía el histórico edificio, igual que locales de la galería Piazza. Los nuevos dueños lo mantuvieron en una especie de comodato hasta ahora.