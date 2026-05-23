Cuál es la vía alternativa a la autopista Panamericana para los hinchas de River que vayan a Córdoba tras el accidente
El accidente ocurrió en el kilómetro 49.800, a la altura de Escobar. Las autoridades viales desvían el tránsito por colectora y los trabajos demandarán varias horas, hasta la noche.
Este sábado, un grave accidente ocurrido en la Autopista Panamericana (Ruta 9), a la altura del kilómetro 49.800 en Escobar, ha provocado el corte total de la traza central, generando importantes demoras para quienes se desplazan hacia el norte. De hecho, se espera que siga interrumpido hasta las 20.
Este siniestro afecta especialmente a los miles de hinchas de River que se encuentran en camino hacia la provincia de Córdoba para presenciar la final del Torneo Apertura contra Belgrano, que se disputará este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Recomendaciones para los hinchas de River
Debido a que el despeje de la zona —donde un camión impactó contra un puente— demandará varias horas según informaron las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se recomienda:
Hinchas que aún no iniciaron el viaje: Optar por la Ruta Nacional 8 como alternativa para evitar el tramo afectado y llegar a Córdoba sin demoras.
Hinchas que ya están en viaje: Mantenerse atentos a las novedades a través de los canales de comunicación oficiales del club y seguir las indicaciones de la Aprevide.
Las claves de la final del Torneo Apertura: Belgrano vs River
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Fecha y hora: Domingo, 15:30 hs.
Lugar: Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.
Cuerpo arbitral: Yael Falcón Pérez (árbitro principal) y Leandro Rey Hilfer (VAR).
Se recomienda evitar la zona de Escobar y circular con máxima precaución si se elige utilizar las colectoras habilitadas, ante el gran caudal vehicular que se espera.