La vida como un cuerpo común: aprender a pertenecer

Vivimos en una época obsesionada con la independencia. Nos enseñan desde pequeños a competir, destacar, producir y diferenciarnos del resto. Admiramos a quienes “no necesitan de nadie” y muchas veces confundimos éxito con autosuficiencia. Sin embargo, basta observar el cuerpo humano para descubrir que la vida funciona exactamente al revés.

Ninguna célula sobrevive sola Si imagináramos a Dios como un cuerpo infinito, precioso y en permanente expansión de amor, quizás podríamos entender mejor nuestra propia existencia. Cada ser humano sería entonces una especie de “célula” única dentro de un organismo inmenso y misterioso llamado creación. Siguiendo esa metáfora, algunos habrían nacido para sostener y cuidar como el corazón que hace circular la sangre. Otros tendrían la misión de pensar, conectar ideas y abrir caminos nuevos, como las neuronas del cerebro. Algunos habrían sido creados para defender, sanar, enseñar, construir, acompañar o consolar. Cada uno con una impronta distinta, pero todos necesarios.

El problema es que olvidamos para qué existimos Cuando una célula deja de colaborar con el organismo y comienza a crecer únicamente para sí misma, aparece el cáncer. No hablo aquí del cáncer biológico como culpa ni castigo, sino como una metáfora de culturas y sistemas que pierden el sentido de la interdependencia y del cuidado mutuo. La imagen resulta incómodamente actual. Vivimos en sociedades que premian la acumulación desmedida, el rendimiento permanente, el narcisismo y la ilusión de que podemos vivir desconectados del resto. Personas, empresas, instituciones e incluso países enteros muchas veces actúan como si fueran el centro absoluto del cuerpo, consumiendo recursos, vínculos y humanidad para sostener su propia expansión.

pertenecer Personas, empresas, instituciones e incluso países enteros muchas veces actúan como si fueran el centro absoluto del cuerpo. Archivo.

Y las consecuencias están a la vista. Agotamiento emocional, ansiedad, violencia cotidiana, destrucción ambiental, soledad creciente y una sensación colectiva de vacío que atraviesa incluso a quienes aparentemente “lo tienen todo”. Algo profundo parece haberse desordenado dentro del organismo humano. Quizás el gran problema de nuestra época no sea solamente económico, político o tecnológico, sino espiritual. Hemos perdido la capacidad de percibir que dependemos unos de otros. Que la vida es una trama de vínculos visibles e invisibles donde todo afecta a todo.