El Mundial también se juega en internet: datos, hackers y geopolítica digital

Durante décadas, cuando se hablaba de conflictos vinculados al fútbol, la imagen era física: barras, tensiones políticas, boicots o enfrentamientos entre países. Pero en los últimos años apareció un nuevo escenario de disputa mucho más silencioso, invisible y global: el digital .

También pone en máxima alerta a especialistas en ciberseguridad , inteligencia y tecnología. Porque detrás del espectáculo deportivo más visto del planeta existe otra competencia paralela: la de los datos , los sistemas y el control de la información. Los megaeventos deportivos se transformaron en objetivos estratégicos para hackers , grupos organizados y operaciones de desinformación. ¿La razón? Son espacios con enorme impacto emocional, económico y político. Un ciberataque durante un Mundial no afecta únicamente a una empresa o a un servidor: puede alterar comunicaciones, comprometer información sensible, generar caos en accesos, afectar transmisiones o incluso instalar narrativas falsas a escala global.

En la actualidad, los conflictos ya no necesitan necesariamente tanques para generar desestabilización. Muchas veces alcanza con vulnerar sistemas críticos, manipular redes sociales o filtrar información en el momento exacto. Y el fútbol, por su capacidad de concentración masiva y emocional, se vuelve un territorio ideal para ese tipo de operaciones. La digitalización total del deporte amplificó además los riesgos. Entradas virtuales, plataformas de streaming, aplicaciones oficiales, bases de datos de hinchas, estadísticas en tiempo real y sistemas de seguridad conectados generan un ecosistema gigantesco que puede convertirse en blanco de ataques.

Un mundial también pone en máxima alerta a especialistas en ciberseguridad, inteligencia y tecnología.

El futbol se vuelve un territorio ideal

A esto se suma otro fenómeno igual de relevante: la batalla por la narrativa. Durante un Mundial circulan millones de contenidos por minuto y las fake news encuentran un terreno fértil para expandirse. Videos manipulados, noticias falsas, campañas de odio o desinformación pueden generar impactos sociales reales en cuestión de horas. Por eso, cuando hablamos de fútbol y poder en 2026, ya no alcanza con mirar únicamente lo que sucede dentro de la cancha. Las nuevas guerras también se juegan en servidores, algoritmos y redes sociales.

El deporte más popular del mundo se convirtió, también, en un escenario estratégico de la geopolítica digital.

* Magalí Dos Santos. CEO de EDS Informática.