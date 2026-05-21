Alex Arce brilló con un triplete, es goleador de la Libertadores y sueña con el Mundial

Alex Arce brilló con tres goles en Venezuela, liderando la tabla de goleadores de la Copa Libertadores. Su gran momento lo acerca al sueño de jugar en el Mundial, consolidándose como una figura destacada.

El delantero guaraní fue la gran figura de la goleada leprosa ante Deportivo La Guaira al convertir un tremendo triplete en Venezuela y confirmar que atraviesa el mejor momento de toda su carrera.

Con sus tres goles, Arce alcanzó los ocho tantos y quedó como máximo goleador absoluto de toda la Copa Libertadores. Pero además, la Lepra se transformó en el equipo más goleador de la competencia con 12 conquistas, superando incluso a Flamengo, que suma 11.

Álex Arce puso el 4-1 de la Lepra ante La Guaira

Álex Arce puso el 4-1 de la Lepra ante La Guaira

La actuación del atacante paraguayo volvió a ser demoledora desde la eficacia. Tuvo apenas tres remates y los tres terminaron dentro del arco. Un nivel de contundencia brutal para un delantero que parece no necesitar demasiado contacto con la pelota para marcar diferencias.

Los números explican la magnitud de su partido: tres goles sobre apenas 0.93 de goles esperados (xG), tres disparos al arco y una producción ofensiva prácticamente perfecta.

Pero más allá de las estadísticas, Arce volvió a mostrar jerarquía en cada intervención. Inteligente para atacar los espacios, frío para definir y letal dentro del área.

Su sociedad ofensiva con Sebastián Villa y el gran trabajo colectivo del equipo de Alfredo Berti potenciaron todavía más una noche histórica para Independiente Rivadavia en Caracas.





Arce marcó el 3-1 de Independiente Rivadavia ante La Guaira Arce marcó el 3-1 de Independiente Rivadavia ante La Guaira

Arce, un candidato firme para la Selección Paraguaya

En Paraguay, mientras tanto, el nombre de Alex Arce empieza a sonar cada vez más fuerte. Gustavo Alfaro deberá definir próximamente la lista rumbo a la próxima Copa del Mundo y el delantero leproso continúa enviando señales imposibles de ignorar.

Porque no solamente convierte goles: hoy es el goleador de toda la Libertadores, lidera a uno de los equipos sensación del continente y atraviesa un momento futbolístico que ya empieza a pedir pista en la selección paraguaya.

Y en una noche histórica para la Lepra en Venezuela, Alex Arce volvió a dejar claro que quiere mucho más que ser figura en Mendoza: quiere jugar un Mundial.