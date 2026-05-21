La Lepra aplastó a La Guaira, llegó a 13 puntos y es el equipo más goleador de la Libertadores

Con un triplete demoledor de Alex Arce y otro gol de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia aplastó a La Guaira 4 a 2, alcanzando los 13 puntos y consolidándose como uno de los equipos sensación de la Copa Libertadores. La Lepra demostró una enorme jerarquía ofensiva y contundencia en su visita a Caracas.

La gran figura volvió a ser Alex Arce, que marcó un nuevo triplete y se transformó en el máximo goleador absoluto de la competencia con ocho tantos. El restante gol azul fue convertido por Sebastián Villa, otra de las piezas determinantes del equipo mendocino.

Álex Arce puso el 4-1 de la Lepra ante La Guaira

Álex Arce puso el 4-1 de la Lepra ante La Guaira

Para el conjunto venezolano descontaron Osio y Castellano, aunque nunca lograron poner realmente en riesgo una victoria que la Lepra manejó casi siempre con autoridad.

El equipo de Berti dominó el encuentro a placer durante gran parte de la noche. Con transiciones rápidas, mucha jerarquía ofensiva y enorme contundencia, Independiente volvió a mostrar un nivel altísimo en el plano internacional.

Es cierto que en algunos pasajes aparecieron ciertas lagunas defensivas, lógicas en un partido que por momentos daba la sensación de estar completamente liquidado. Pero aún así, la superioridad futbolística del conjunto mendocino nunca estuvo verdaderamente en discusión.

Arce marcó el 3-1 de Independiente Rivadavia ante La Guaira Arce marcó el 3-1 de Independiente Rivadavia ante La Guaira

Además del liderazgo absoluto del Grupo C, Independiente Rivadavia alcanzó otro dato impactante: con 13 goles convertidos es actualmente el equipo más goleador de toda la Copa Libertadores, superando incluso a Flamengo.

La histórica campaña del Azul tendrá ahora una última parada en la altura de La Paz frente a Bolívar, donde buscará cerrar una fase de grupos prácticamente perfecta y confirmar definitivamente su candidatura como uno de los equipos más fuertes de esta Libertadores.

Lo que parecía un simple debut continental ya se transformó en una realidad impensada: Independiente Rivadavia no solamente compite en Sudamérica, también empieza a dar miedo.

Gol de Arce a la Guayra