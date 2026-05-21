El increíble error arbitral que anuló un golazo de Independiente Rivadavia en la Libertadores

Independiente Rivadavia volvió a dejar una imagen fuerte en la Copa Libertadores. No solamente por el triunfo parcial ante Deportivo La Guaira, sino también por una jugada que mezcló fútbol de alto nivel, polémica arbitral y una intervención clave del VAR, que corrigió un golazo de Sebastián Villa.

Todo ocurrió en el segundo gol azul. La Lepra armó una transición ofensiva rapidísima y letal. En medio del avance apareció Matías Fernández con un pase magistral de emboquillada que rompió toda la defensa venezolana y dejó mano a mano a Sebastián Villa.

El colombiano definió con enorme categoría: remate fuerte, cruzado y al ángulo más lejano del arquero de La Guaira. Un verdadero golazo.

Sin embargo, cuando todo Independiente Rivadavia ya festejaba, la jueza de línea paraguaya Nadia María Macarena Figueredo levantó la bandera cobrando una supuesta posición adelantada de Villa.

La decisión generó sorpresa inmediata porque incluso en la transmisión televisiva se observaba claramente que el delantero estaba habilitado. La jugada parecía lícita a simple vista y el fallo fue considerado un error muy evidente.

Allí apareció el buen criterio del árbitro principal, que decidió no respaldarse automáticamente en su asistente y optó por revisar la acción en el VAR.

Tras algunos segundos de chequeo, la tecnología confirmó lo que todos habían visto: Sebastián Villa estaba habilitado y el gol de Independiente Rivadavia era completamente válido.

La revisión terminó potenciando todavía más la jugada. El exquisito pase de Matías Fernández volvió a tomar dimensión y también la definición de Villa, que cerró una acción de enorme jerarquía técnica en un partido histórico para la Lepra.

En una noche donde Independiente Rivadavia volvió a demostrar personalidad internacional, el VAR evitó que un error arbitral terminara empañando uno de los mejores goles del ciclo continental azul.