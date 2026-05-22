Lo bueno y lo malo de otra noche histórica de Independiente Rivadavia en la Libertadores

Independiente Rivadavia volvió a tener una noche soñada en la Copa Libertadores. El equipo de Alfredo Berti goleó a Deportivo La Guaira en Caracas, llegó a los 13 puntos y sigue consolidándose como una de las grandes sorpresas del continente, demostrando virtudes que ilusionan.

Sin embargo, más allá de la euforia, el partido también dejó aspectos muy positivos y otros que el cuerpo técnico seguramente analizará pensando en lo que viene, especialmente en la próxima fase.

Alex Arce volvió a tener una actuación descomunal. Metió tres goles, llegó a ocho en la Copa Libertadores y hoy es el máximo goleador absoluto del torneo, demostrando una eficacia impactante cerca del área rival.

Pero además transmite una sensación impactante: cada pelota que toca cerca del área parece terminar en situación de gol. Su eficacia ya empieza a ser decisiva para explicar la histórica campaña azul.

Y no solamente convierte. También contagia intensidad, presión y presencia física constante.

Arce la Guayra

Independiente evitará la altura de La Paz

La Conmebol confirmó que el partido ante Bolívar se jugará en Santa Cruz de la Sierra y la Lepra evitará los más de 3.600 metros de altura de La Paz, una ventaja enorme pensando en el cierre del grupo.

Independiente juega con personalidad internacional

El equipo de Berti volvió a mostrar algo que ya no parece casualidad: personalidad para jugar afuera de Mendoza y en escenarios internacionales.

La Lepra manejó el partido durante largos tramos, dominó desde la posesión y golpeó con muchísima contundencia cuando aceleró.

Además, Sebastián Villa volvió a desequilibrar y Matías Fernández manejó muy bien los tiempos ofensivos. El equipo juega con confianza y empieza a sentirse cómodo en la Libertadores.

Hinchas azules en Venezuela Los hinchas de la lepra acompañando a su equipo.

El desgaste del viaje de regreso

La Lepra tendrá una vuelta larguísima desde Venezuela, con escalas en Guayaquil y Perú antes de llegar a Mendoza recién por la mañana. El plantel prácticamente no tendrá descanso pensando en el próximo viaje a Bolivia.

Errores arbitrales y una jueza de línea muy floja

La noche también dejó mucha bronca en Independiente Rivadavia por algunos fallos arbitrales, especialmente de la asistente paraguaya Nadia María Macarena Figueredo.

El error más grosero fue en el segundo gol azul. Sebastián Villa definió de manera brillante tras un pase magistral de Matías Fernández, pero la jueza levantó incorrectamente la bandera cobrando un offside inexistente.

La jugada era fina, pero incluso por televisión daba la sensación de que el colombiano estaba claramente habilitado. Finalmente el VAR corrigió la decisión y el árbitro terminó validando correctamente el tanto.

Sin embargo, no fue el único fallo discutido. Durante varios pasajes del partido la asistente mostró dudas en cobros simples y terminó siendo protagonista negativa de una noche donde Independiente había hecho méritos suficientes para no sufrir polémicas arbitrales.

En un torneo de semejante nivel, ese tipo de errores preocupan. Y mucho más en instancias decisivas donde una mala decisión puede cambiar completamente una serie.

polemica Libertadores

Por momentos reguló demasiado

Después del 4-1 apareció una lógica relajación. El problema es que el equipo bajó demasiado la tensión competitiva y permitió que La Guaira creciera.

Si bien nunca sufrió realmente el partido, dio la sensación de que Independiente reguló antes de tiempo y dejó una imagen algo desprolija en el cierre.