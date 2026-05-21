Por qué Estudiantes se vio beneficiado por el fallo de Conmebol tras los incidentes en DIM-Flamengo

A Flamengo le dieron por ganado el partido cancelado contra Independiente Medellín por disturbios, lo que le vino como anillo al dedo a Estudiantes.

Estudiantes de La Plata quedó complicado en la Copa Libertadores tras la derrota del miércoles contra Flamengo en el Maracaná por la fecha 5, que lo podía hacer llegar al último partido la semana que viene sin chances de clasificar a octavos de final y condenado a bajar a la Sudamericana.

Sin embargo, en las últimas horas al Pincha le llegó una noticia que cambia todo el panorama favorablemente. Al menos para ellos, ya que este jueves la Conmebol dio a conocer su fallo respecto del duelo entre Independiente Medellín y el Mengao por la fecha 4 que se canceló por los graves incidentes que se produjeron en las tribunas.

Los incidentes en el partido del DIM contra Flamengo Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo ESPN

El máximo ente del fútbol sudamericano le aplicó una serie de multas económicas y disciplinarias al DIM, como por ejemplo la localía a puertas cerradas por los próximos cinco encuentros que hospede en competencias internacionales y la imposibilidad de llevar visitantes a otros dos. Pero, lo más importante, también le dieron por perdido el cotejo contra el Rubronegro por 3-0.

Esto es una gran noticia para el elenco brasileño, ya que se aseguró así el primer puesto del grupo, pero también para Estudiantes, pues esta resolución lo deja con altas chances de clasificar a octavos y dependiendo de si mismo en la última fecha. Es que si se hubiera decidido que el encuentro se juegue de todos modos y ganaba el elenco colombiano, en La Plata hubieran quedado automáticamente eliminados.