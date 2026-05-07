Los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Independiente Medellín y Flamengo

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores fue interrumpido a los tres minutos por graves incidentes en las tribunas.

Hinchas de Independiente Medellín queman sillas durante una protesta en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo.

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores fue cancelado apenas a los tres minutos de juego debido a graves incidentes en las tribunas.

Desde antes del inicio ya existía preocupación por posibles disturbios a raíz del mal presente del conjunto colombiano, motivo por el cual se había reforzado el operativo de seguridad. Sin embargo, tras el pitazo inicial comenzaron los problemas en una de las cabeceras donde se ubicaban los barras del DIM.

El escándalo que obligó a suspender el partido entre DIM y Flamengo Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo ESPN

Hubo encendido de pirotecnia, corridas e incluso algunos hinchas ingresaron al campo de juego, situación que obligó a intervenir a la policía. En medio del caos, comenzaron enfrentamientos entre efectivos y simpatizantes mientras se escuchaban detonaciones dentro del estadio.