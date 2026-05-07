Los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Independiente Medellín y Flamengo
El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores fue interrumpido a los tres minutos por graves incidentes en las tribunas.
El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores fue cancelado apenas a los tres minutos de juego debido a graves incidentes en las tribunas.
Desde antes del inicio ya existía preocupación por posibles disturbios a raíz del mal presente del conjunto colombiano, motivo por el cual se había reforzado el operativo de seguridad. Sin embargo, tras el pitazo inicial comenzaron los problemas en una de las cabeceras donde se ubicaban los barras del DIM.
El escándalo que obligó a suspender el partido entre DIM y Flamengo
Hubo encendido de pirotecnia, corridas e incluso algunos hinchas ingresaron al campo de juego, situación que obligó a intervenir a la policía. En medio del caos, comenzaron enfrentamientos entre efectivos y simpatizantes mientras se escuchaban detonaciones dentro del estadio.
Ante la falta de garantías de seguridad, el árbitro Jesús Valenzuela decidió retirar a los futbolistas y enviar a ambos planteles a los vestuarios. Minutos después, la Conmebol confirmó que el encuentro fue cancelado.
El comunicado de Conmebol tras la suspensión de DIM vs Flamengo
Hasta ahora no hubo confirmación oficial sobre si se reanudará el partido. Mientras tanto, se espera una dura sanción de la Conmebol para Independiente Medellín por los incidentes y la utilización de pirotecnia.