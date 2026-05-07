Presenta:

Deportes

|

Independiente Medellín

Los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Independiente Medellín y Flamengo

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores fue interrumpido a los tres minutos por graves incidentes en las tribunas.

MDZ Deportes

Hinchas de Independiente Medellín queman sillas durante una protesta en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo.

Hinchas de Independiente Medellín queman sillas durante una protesta en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo.

EFE

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores fue cancelado apenas a los tres minutos de juego debido a graves incidentes en las tribunas.

Desde antes del inicio ya existía preocupación por posibles disturbios a raíz del mal presente del conjunto colombiano, motivo por el cual se había reforzado el operativo de seguridad. Sin embargo, tras el pitazo inicial comenzaron los problemas en una de las cabeceras donde se ubicaban los barras del DIM.

El escándalo que obligó a suspender el partido entre DIM y Flamengo

Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo

Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo

Hubo encendido de pirotecnia, corridas e incluso algunos hinchas ingresaron al campo de juego, situación que obligó a intervenir a la policía. En medio del caos, comenzaron enfrentamientos entre efectivos y simpatizantes mientras se escuchaban detonaciones dentro del estadio.

Ante la falta de garantías de seguridad, el árbitro Jesús Valenzuela decidió retirar a los futbolistas y enviar a ambos planteles a los vestuarios. Minutos después, la Conmebol confirmó que el encuentro fue cancelado.

El comunicado de Conmebol tras la suspensión de DIM vs Flamengo

Embed

Hasta ahora no hubo confirmación oficial sobre si se reanudará el partido. Mientras tanto, se espera una dura sanción de la Conmebol para Independiente Medellín por los incidentes y la utilización de pirotecnia.

Archivado en

Notas Relacionadas