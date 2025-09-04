Independiente fue descalificado de la Sudamericana y la U. de Chile pasó a cuartos: el fallo completo de la Conmebol

El pasado miércoles 20 de agosto, el partido de vuelta de octavos de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile se canceló por los fuertes incidentes en las tribunas. Los mismos comenzaron con la hinchada visitante arrojando objetos, y luego todo se desmadró con la aparición de la barra local, desembocando en una barbarie inusitada.

A dos semanas de ocurrido este gravísimo y lamentable episodio, y tras la audiencia que hubo el martes en Paraguay con representantes de ambos clubes, la Conmebol dio a conocer finalmente este jueves por la tarde su fallo definitivo: el Rojo quedó eliminado del certamen y el elenco trasandino avanzará a cuartos de final.

Más allá de la cuestión deportiva, el máximo ente del fútbol sudamericano impuso una serie de sanciones para ambas instituciones. Las dos deberán pagar una multa de 150.000 dólares por los distintos actos de violencia. Además, los dos equipos deberán jugar los próximos 7 partidos que jueguen por competencias Conmebol como local a puerta cerrada, y también los próximos 7 como visitante sin poder llevar hinchas, conformando un total de 14 encuentros sin público.

En cuanto a Independiente, deberá abonar otros US$ 100.000 extras por actos racistas. La "buena" noticia es que, a pesar de que ya no podrá seguir en competencia en este 2025, las sanciones no se extenderán a ediciones futuras, que era uno de los escenarios que se temían. Esto implica que si logra sumar los puntos suficientes para clasificar, podrá disputar copas internacionales en 2026.

Cómo quedó el cuadro de playoffs de la Copa Sudamericana

La Universidad de Chile, con la clasificación, quedó emparejado en cuartos de final de Sudamericana con la Alianza Lima de Pipo Gorosito. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de Lanús-Fluminense. Del otro lado del cuadro quedaron los duelos de Bolívar contra Atlético Mineiro y Once Caldas contra Independiente del Valle.