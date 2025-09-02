Audiencia clave en Conmebol para definir la serie entre Independiente y U. de Chile: cuándo saldría el fallo

Este martes 2 de septiembre promete ser un día crucial en la vida de Independiente y Universidad de Chile . Y es que, a partir de las 15 horas, en la sede de Conmebol , ambos clubes presentarán la defensa final por los lamentables incidentes ocurridos el pasado 20 de junio en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

A casi dos semanas de los hechos de violencia en Avellaneda que obligaron a la cancelación de la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana, los dirigentes más importantes de ambos equipos viajaron a Paraguay para defender l os alegatos que ya fueron enviados al ente judicial de la casa madre del fútbol sudamericano de manera virtual hace un par de días atrás.

Por el lado de Independiente , viajaron el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane y el abogado del club Maximiliano Walker. En paralelo, Michael Clark, mandamás de la U, encabezó la delegación de las máximas autoridades del elenco trasandino.

En ese sentido, los miembros judiciales de Conmebol escucharán atentamente los argumentos de cada institución para luego emitir el fallo final, y todos coinciden en que este será inminente: la resolución, a más tardar, se espera para el jueves o viernes de esta semana. ¿Cuáles son los distintos escenarios que se barajan?

Los escenarios que se barajan para definir la serie

Hay miles de especulaciones sobre las fuertes sanciones que recaerán tanto para Independiente como para Universidad de Chile, sin embargo, el panorama está abierto al no haber ninguna confirmación. Lo que más se discute a esta hora es qué sucederá desde lo deportivo: si pasa el equipo, si lo hace el chileno o, incluso, si son descalificados los dos de la Sudamericana.

No obstante, en las últimas horas empezó a tomar fuerza un rumor bastante fuerte: se baraja también la posibilidad de que la serie se termine de completar en una sede alternativa a puertas cerradas (quedaron por jugarse 43 minutos desde el momento de la cancelación). No obstante, ese es el escenario más complejo de todos, pero la chance está sobre la mesa.