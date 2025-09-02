Dirigió a Huracán, Arsenal, Sarmiento y Colón y sueña con ser DT de Boca: "Es como el Real Madrid"

Un exfutbolista y actual entrenador del fútbol argentino que está sin club hace ya un tiempo expresó sus ganas de dirigir a Boca en el futuro.

En las últimas horas, el mundo Boca Juniors se vio sorprendido por una particular declaración -o quizás una postulación pública- de uno de los tantos entrenadores que sueñan con dirigir a los de la Ribera en algún momento de sus vidas.

Se trata de Israel Damonte, el exjugador con extensa trayectoria en el fútbol argentino y actual director técnico que, en una entrevista con el medio Boca de Todos, confesó que su máximo anhelo es tener una chance en el banco del Xeneize, poniendo a la institución como una de los más importantes a nivel mundial.

Los elogios de Israel Damonte a Boca y su anhelo por dirigirlo en el futuro “Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, sentenció el DT de 43 años. A lo que enseguida se preguntó: “¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”.

Israel Damonte analizó el duelo con River. Foto: Sentimiento Verde Israel Damonte explicó lo que significa el mundo Boca para él y reveló su deseo de dirigirlo. Foto: Sentimiento Verde

En línea con eso, Damonte reveló una interesante charla que mantuvo con Gustavo Alfaro en 2019, cuando el entrenador de la Selección de Paraguay dirigía al Xeneize: “Él me decía que Boca es una selección, pero todos los días. La selección es solo cuando llegan los jugadores: esa semana se para el país y es una locura. Boca es eso todos los días”.