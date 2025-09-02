El campeón del mundo que dejó un elogio en el Instagram de Paredes tras Aldosivi-Boca: "Lo que jugás, Leandro"

Leandro Paredes posteó imágenes de lo que fue el 2-0 de Boca en Mar del Plata y recibió el halago de un importante futbolista de la Selección argentina.

Un compañero de Paredes en la Scaloneta volvió locos a los hinchas por su comentario en la publicación del 5 de Boca.

Antes de la fecha FIFA, Boca Juniors volvió a dejar en claro que su levantada iba en serio y le ganó merecidamente a Aldosivi en Mar del Plata para empezar a sacar distancias en la tabla que más le importa: la anual, que lo clasificará directo a la Copa Libertadores si se mantiene entre los tres mejores del año en la acumulada (está 2° con 45 puntos, los mismos que River -tiene mejor diferencia de gol-).

Previo a sumarse a la Selección argentina en vistas a la doble fecha de septiembre, Leandro Paredes, otra vez clave en el tercer triunfo al hilo del Xeneize con un córner a la cabeza de Rodrigo Battaglia para sentenciar el 2-0, subió el característico posteo a su cuenta de Instagram con un par de imágenes del partido frente al Tiburón y, entre otros comentarios, recibió uno muy especial.

"Vamos boquitaaaaa!!", el mensaje con el que acompañó el volante central las fotos en el José María Minella. En una publicación que ya lleva más de 3.000 respuestas, el que se llevó la atención de todos -sobre todo en el mundo Boca- fue el de Cristian Romero, el capitán del Tottenham y fiel compañero de conquistas de Paredes en la Scaloneta (ambos son campeones del mundo y bicampeones de América).

El tremendo halago del Cuti Romero a Leandro Paredes en las redes El comentario del Cuti Romero en la publicación de Paredes tras el 2-0 de Boca ante Aldosivi.

El mensaje del Cuti fue claro y conciso, y también refleja completamente el ritmo que marca el mediocampista ex Roma y PSG desde su histórica vuelta al club de la Ribera: "Lo que jugás, Leandro", escribió el defensor central antes del reencuentro en el previo de la AFA para los partidos ante Venezuela y Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.