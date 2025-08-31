La fuerte confesión de Leandro Paredes sobre el posible último partido de Messi en Argentina: "Yo no estoy..."

Leandro Paredes fue sincero y tajante al hablar de lo que podría ser la última función oficial del capitán albiceleste en el Monumental.

Leandro Paredes se sinceró con una frase que refleja lo que muchos argentinos sienten. Foto: EFE

En la previa de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Leandro Paredes sorprendió con una confesión que tocó fibras sensibles. El volante de Boca fue consultado sobre lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina y no dudó.

Con la Selección argentina ya clasificada a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, lo deportivo pasa a segundo plano. El foco está puesto en el capitán, que este jueves 4 de septiembre enfrentará a Venezuela en el Monumental, en lo que sería su última presentación oficial en el país con la celeste y blanca.

La sincera confesión de Leandro Paredes sobre el adiós de Messi en el país antes del Mundial 2026 Leandro Paredes sobre el último partido de Messi en Argentina Leandro Paredes sobre el último partido de Messi en Argentina. TyC Sports

Paredes, campeón del mundo en Qatar 2022, fue claro al expresar su sentir. “Yo no estoy preparado todavía para esa noticia. Lo disfrutaré hasta el último día, cuando él decida no estar más en la Selección lo decidirá solo él”, dijo. Y enseguida agregó con sinceridad: “Pero yo estoy negado a eso, ni lo voy a pensar”.

El duelo contra la Vinotinto comenzará a las 20.30 y será el escenario de un momento histórico para el fútbol argentino. Después, la Albiceleste cerrará las Eliminatorias el martes 9 de septiembre en Quito frente a Ecuador.