Tras su debut en Bayer Leverkusen, el Diablito Echeverri explicó por qué se fue de Manchester City: "Hablé con Pep y..."

Una semana atrás, Claudio Echeverri fue oficialmente presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen , donde le dieron la camiseta número 9 y tuvo su debut ayer, sábado, en el empate 3-3 con Werder Bremen. Llegó por un año a préstamo, sin opción de compra, y en julio de 2026 volverá al Manchester City .

El elenco de la farmacéutica se presenta como una gran oportunidad para que sume minutos, más teniendo en cuenta que, a menos de un año para el Mundial, es considerado por Lionel Scaloni para la Selección argentina y fue convocado para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre. Este domingo, el Diablito arribó al país y se refirió a su salida de los Sky Blues.

"Hablé con Pep Guardiola . Era la mejor opción y decisión que tomamos fue que salga del City para poder jugar. Lo que necesitaba era jugar. Fue la decisión que tomamos en conjunto. Estoy súper feliz de estar en el Bayer , y ahora toca a disfrutar este año y jugar muchos partidos", explicó el chaqueño al ser interceptado por el micrófono de ESPN.

En el mismo sentido habló de lo que significa compartir plantel con Exequiel Palacios en Alemania: "Soy muy fanático de River. Pala es un ejemplo para mí. Estar jugando con él es un orgullo muy grande, espero poder compartir mucho tiempo y aprender de él", reconoció, entusiasmado.

Por otro lado, manifestó su emoción por ser convocado por primera vez por Scaloni para la Albiceleste: "Estoy muy contento por la convocatoria. Es un viaje largo, pero siempre es lindo venir acá al país y más para la Selección". Y le dedicó unas palabras a Lionel Messi: "Es el mejor de todos. Sería una tristeza que (contra Venezuela) sea su último partido en Argentina por todas las cosas que nos dio. Ojalá pueda seguir jugando muchos partidos más".

Por último, Echeverri palpitó la serie de cuartos de final de la Libertadores entre el Millonario y Palmeiras, quizás el rival más difícil que le podía tocar: "Lo veo muy bien. River es River y no le tenemos miedo a nadie. Es un partido de Copa Libertadores, se tiene que jugar. Le deseo lo mejor a River siempre", sentenció con optimismo.