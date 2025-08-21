Bayer Leverkusen presentó oficialmente al Diablito Echeverri como refuerzo y va por otro jugador argentino

Tras la llegada de Claudio Echeverri, el Bayer Leverkusen estaría cerca de cerrar el fichaje de un futbolista surgido de Boca.

Claudio Echeverri es uno de las más grandes promesas del fútbol argentino para las próximas décadas. Con una rápida explosión en las selecciones juveniles y un prematuro debut en la Primera de River, fue comprado en 2024 por el Manchester City, al que se sumó recién este 2025. Sin embargo, no tuvo demasiados minutos en el equipo de Pep Guardiola.

Con el objetivo de darle más continuidad y que regrese con mayor rodaje, desde Inglaterra le buscaron una salida a préstamo para la temporada 2025/26. Si bien sonaban como posibles destinos la Roma y el Girona, finalmente esta semana se confirmó que su nuevo club será el Bayer Leverkusen de Erik ten Hag.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bayer04fussball/status/1958524336735695033&partner=&hide_thread=false Die ersten Stunden in Schwarz und Rot mit unserem Neuzugang https://t.co/iVcYdihBki#Bayer04 | #Werkself | #Echeverri pic.twitter.com/LJ9nXkKP5B — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 21, 2025 Este jueves, el elenco alemán campeón de la Bundesliga 2023/24 anunció de manera oficial la llegada del Diablito. Su estadía, en un principio, sería por un año sin opción de compra, tras lo cual regresaría a los Citizens en julio de 2026. Además, ya posó con su nueva camiseta, que lucirá el número 9 en su espalda.

Bayer Leverkusen va por otro futbolista Argentino Con Echeverri, el equipo de la farmacéutica suma al segundo futbolista argentino a su plantel junto a Exequiel Palacios, pero tiene intenciones de que la cifra se eleve a tres. Según trascendió en las últimas horas, está muy cerca de concretar el fichaje de Equi Fernández, que desde el año pasado juega en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.