Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

River sufrió con Libertad y el Verdao despachó a Universitario. Racing, Vélez y Estudiantes completan la nómina de argentinos que siguen en carrera.

River se cruzará con Palmeiras en cuartos y habrá duelo argentino entre Racing y Vélez. Mirá cómo quedó el cuadro completo de la Libertadores. Foto: Copa CONMEBOL Libertadores

Después de tres días cargados de acción, la Copa Libertadores ya tiene definidos los cuartos de final. River y Palmeiras fueron los últimos en meterse entre los ocho equipos que buscarán la gloria. El Millonario eliminó a Libertad por penales en el Monumental, mientras que el Verdao no tuvo inconvenientes en sostener la ventaja lograda ante Universitario de Perú.

El martes se habían asegurado su pase tres equipos: Vélez venció a Fortaleza, Sao Paulo sufrió pero eliminó a Atlético Nacional en los penales y Racing consiguió un triunfazo 3-1 en el Cilindro ante Peñarol para dar vuelta la serie en el final.

El miércoles fue el turno de Estudiantes de La Plata, que hizo valer el triunfo en la ida para superar a su rival, y de Flamengo, que dejó afuera a Inter de Porto Alegre con dos victorias consecutivas.

La gran sorpresa llegó el jueves con Liga de Quito, que derrotó 2-0 a Botafogo y dio el batacazo de la fase. Y en el cierre, River aguantó la presión de Libertad: empató la serie, se definió desde los doce pasos y Franco Armani fue héroe con la atajada que lo depositó en la próxima ronda.

El cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1958723163094696398&partner=&hide_thread=false ¡El cuadro de cuartos de final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/22wafLVurs — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025 De esta manera, los cruces de cuartos quedaron confirmados: Sao Paulo vs. Liga de Quito, River vs. Palmeiras, Vélez vs. Racing y Estudiantes vs. Flamengo. Un cuadro con sabor a clásico argentino y brasileño, y una llave que promete emociones fuertes con el choque entre el equipo de Gallardo y los paulistas.