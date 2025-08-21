La inesperada despedida de Manuel Lanzini de River que dejó afuera a Marcelo Gallardo: "No siempre..."

El mediocampista de 32 años se fue del Millonario rumbo a Vélez y sorprendió con un mensaje de adiós sin mencionar al Muñeco.

Manuel Lanzini le puso punto final a su tercer ciclo en River Plate y ya viste la camiseta de Vélez, donde lo presentó Guillermo Barros Schelotto, gran impulsor de su llegada. El mediocampista de 32 años dejó Núñez después de haber sido relegado por Marcelo Gallardo y su salida se cerró con una transferencia simbólica que le permitirá disputar la Copa Libertadores con el Fortín.

En su despedida a través de redes sociales, el ex West Ham sorprendió al no mencionar al Muñeco. “Hoy me toca despedirme una vez más de este club que me dio absolutamente todo desde chico. Fue otra etapa hermosa, con aciertos y errores, porque no siempre las cosas salen como uno sueña, pero siempre traté de dejar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha”, escribió en Instagram.

La publicación de Manuel Lanzini en Instagram Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Lanzini (@manulanzini) Luego, el enganche sí agradeció a Jorge Brito, presidente del club, a sus compañeros y a los hinchas. “Quiero agradecerle a Jorge por haberme abierto nuevamente las puertas del club, a mis compañeros por dejarme ser parte de un grupo humano increíble, lleno de valores que para mí son fundamentales, y al hincha, porque más allá de las diferencias que puedan surgir, saben que siempre defendí esta camiseta con el corazón”.

En su mensaje también recordó algunos momentos fuertes de este regreso: “Me llevo recuerdos imborrables: volver a salir campeón, reencontrarme con un gol en el clásico y, sobre todo, el orgullo de haber representado a River una vez más”. El posteo fue acompañado de imágenes de su última etapa con la banda roja.

Los números de Lanzini en su segunda etapa en River Lanzini regresó a River en 2023 tras su paso por la Premier League y generó grandes expectativas. Sin embargo, la falta de pretemporada, las lesiones y la adaptación al fútbol argentino le jugaron en contra. Disputó 59 partidos, convirtió dos goles –uno inolvidable en la Bombonera y otro por Libertadores– y ganó dos títulos: el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024. Su vuelta no terminó como se soñaba, pero se despidió agradecido.