Sufre Costas: ofertarán US$ 11.000.000 por un jugador de Racing y podría irse en plena Libertadores

Un futbolista clave en el esquema de Racing es pretendido por un equipo del exterior que está dispuesto a poner una suma millonaria para incorporarlo.

Racing está de fiesta tras la épica clasificación a cuartos de final de la Libertadores. El 3-1 en el Cilindro ante Peñarol con el gol agónico de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición le dio razones para celebrar como corresponde una memorable noche de Copa, al menos hasta que le toque enfrentar a Vélez en la próxima instancia.

Gustavo Costas, por supuesto, está más exultante que ningún otro hincha blanquiceleste. Sin embargo, a pesar de la algarabía por el triunfo conseguido, tendrá algunos dolores de cabeza, como las expulsiones de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, que no podrán jugar la ida frente al Fortín. Pero, además, podría perder a otra importante figura de manera definitiva.

Se trata de Marco Di Césare, un jugador fundamental en el esquema de juego, que es pretendido por el Bahia de Brasil. Según informó este miércoles Ariel "Hachita" Ludueña, periodista que cubre el día a día de la Academia para DSports Radio, ofertarán nada menos que 11 millones de dólares por él.

Si bien anoche no jugó el duelo decisivo ante el Manya, el defensor central de 23 años ha sido una pieza clave de Racing desde su llegada en 2024, proveniente de Argentinos Juniors, club en el que se formó. Sus buenos rendimientos lo llevaron a ser convocado por Javier Mascherano para la Selección argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París.