Racing venció 3-1 a Peñarol en Avellaneda y consiguió la clasificación de manera agónica

Tras el 0-1 en la ida, Racing se impuso en casa con los goles de Maravilla Martínez a los 7 y a los 83 minutos y Pardo a los 94'. Herrera anotó para Peñarol.

Racing se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer agónicamente a Peñarol por 3-1 en el partido de vuelta de octavos, jugado esta noche en el Cilindro de Avellaneda. Tras haber perdido 1-0 en la ida en Montevideo, pasó con un 3-2 en el global y se medirá con Vélez en la próxima instancia.

El delantero Adrián "Maravilla" Martínez convirtió por duplicado a los 7 minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera convirtió de cabeza a los 14' del primer tiempo, para la igualdad parcial del Manya. El tanto decisivo de la Academa fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing La primera llegada del partido fue de Racing, a los 4 minutos, cuando el volante Agustín Almendra recibió a pocos metros del área grande y sacó un remate bajo y cruzado, que se fue cerca del poste derecho del arquero Brayan Cortés. Sin embargo, el primer gol de la lluviosa noche se dio a los 7', con un tiro libre que fue cabeceado por el defensor Marcos Rojo y empujado al gol por Maravilla Martínez.

La visita tuvo su primera situación clara a los 13 minutos, con un remate bajo y cruzado del delantero Maximiliano Silvera, desde el costado derecho del área, que fue desviado al córner por el arquero Gabriel Arias. Un minuto después, un tiro de esquina al borde del área habilitó al defensor Nahuel Herrera, quien se elevó y metió un frentazo al poste izquierdo para el 1-1 del Manya.

El gol de Nahuel Herrera para el empate de Peñarol Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957967638895665312&partner=&hide_thread=false LOCURA MANYA: Herrera convirtió el 1-1 (2-1 global) de Peñarol ante Racing.



