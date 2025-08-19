Racing venció 3-1 a Peñarol en Avellaneda y consiguió la clasificación de manera agónica
Tras el 0-1 en la ida, Racing se impuso en casa con los goles de Maravilla Martínez a los 7 y a los 83 minutos y Pardo a los 94'. Herrera anotó para Peñarol.
Racing se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer agónicamente a Peñarol por 3-1 en el partido de vuelta de octavos, jugado esta noche en el Cilindro de Avellaneda. Tras haber perdido 1-0 en la ida en Montevideo, pasó con un 3-2 en el global y se medirá con Vélez en la próxima instancia.
El delantero Adrián "Maravilla" Martínez convirtió por duplicado a los 7 minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera convirtió de cabeza a los 14' del primer tiempo, para la igualdad parcial del Manya. El tanto decisivo de la Academa fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.
El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing
La primera llegada del partido fue de Racing, a los 4 minutos, cuando el volante Agustín Almendra recibió a pocos metros del área grande y sacó un remate bajo y cruzado, que se fue cerca del poste derecho del arquero Brayan Cortés. Sin embargo, el primer gol de la lluviosa noche se dio a los 7', con un tiro libre que fue cabeceado por el defensor Marcos Rojo y empujado al gol por Maravilla Martínez.
La visita tuvo su primera situación clara a los 13 minutos, con un remate bajo y cruzado del delantero Maximiliano Silvera, desde el costado derecho del área, que fue desviado al córner por el arquero Gabriel Arias. Un minuto después, un tiro de esquina al borde del área habilitó al defensor Nahuel Herrera, quien se elevó y metió un frentazo al poste izquierdo para el 1-1 del Manya.
El gol de Nahuel Herrera para el empate de Peñarol
El equipo de Gustavo Costas volvió a acercarse al gol a los 29 minutos, con un mano a mano por derecha del 9, tras un buen pase filtrado del extremo Santiago Solari, pero el remate del jugador de 33 años salió muy centralizado.
Ya en el segundo tiempo, a los 5 minutos, un centro desde la izquierda del defensor Gabriel Rojas llegó al primer palo, para el posterior frentazo desviado del delantero Adrián Balboa.
El equipo visitante tuvo dos llegadas consecutivas, a los 21 y 22 minutos, con pases filtrados del volante argentino Eric Remedi, para el extremo Javier Cabrera y el volante Ignacio Sosa, pero el jugador de 33 años no pudo definir antes del cierre del defensor Marcos Rojo y el tiro del 5 fue bajo y a las manos de Arias.
El gol de penal de Maravilla Martínez para el 2-1 de Racing
A los 37 minutos, tras recibir una falta dentro del área, Maravilla Martínez aprovechó un penal y sacó un remate potente al ángulo derecho del arquero Brayan Cortés, para el 2-1 de la Academia.
En 44 minutos, el extremo de Peñarol Javier Cabrera hizo una jugada individual sensacional sobre el costado derecho, deshaciéndose de dos rivales, pero su remate se fue apenas desviado por el poste izquierdo de Arias. Un minuto después, el lateral Gastón Martirena metió un centro buscapié muy potente al segundo palo, que Martínez intentó desviar al gol pero no pudo, por centímetros.
El gol agónico de Pardo para el 3-1 de Racing
En un final de partido cargado de emociones, Racing se quedó con el triunfo en el cuarto minuto de descuento: tras un tiro libre desde la derecha, Pardo quedó libre de marca por el segundo palo y cabeceó alto, por el poste derecho para sellar un triunfo épico.
Fuente: NA