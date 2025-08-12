Racing no jugó bien y cayó 1-0 ante Peñarol en Montevideo por la ida de octavos de final
En un duelo muy áspero, Peñarol venció a Racing en el Campeón del Siglo con un gol de David Terans al minuto 78.
Racing cayó este martes como visitante por 1-0 ante Peñarol de Uruguay, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo. El gol del triunfo lo convirtió David Terans, a los 33 minutos del segundo tiempo.
La semana próxima, en tanto, la Academia estará obligada a ganar en el Cilindro de Avellaneda para dar vuelta la serie, en busca de la clasificación para los cuartos de final.
