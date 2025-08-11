La llamativa confesión de un jugador de Racing sobre su emoción por jugar en la Bombonera: "Se me erizó la piel"

En medio de un empate picante, el delantero de Racing sorprendió con una frase de admiración hacia el estadio xeneize.

El delantero de Racing contó que cumplió un sueño al disputar el clásico ante Boca en la mítica Bombonera.

El empate 1-1 entre Boca y Racing en la Bombonera dejó roces, polémicas y un final caliente. Pero la declaración más inesperada no vino desde el vestuario local, sino del visitante: Duván Vergara, delantero colombiano de la Academia, confesó que vivir el clásico en el Templo xeneize fue cumplir un sueño.

“De por sí fue algo especial para mí, porque era un sueño jugar en este estadio. La verdad, que se me erizó la piel”, contó en diálogo con ESPN después del partido. Sus palabras rompieron con el clima encendido de un clásico, dejando en claro que para él fue un momento que atesorará de por vida.

El colombiano de Racing reveló su emoción por jugar en la Bombonera La confesión de Duván Vergara tras jugar por primera vez en la Bombonera La confesión de Duván Vergara tras jugar por primera vez en la Bombonera. ESPN La historia no terminó ahí. En sus redes sociales, Vergara publicó una serie de fotos del encuentro con la frase: “Seguimos soñando...”. Entre las imágenes, una llamó la atención: una protesta grupal contra el árbitro Nicolás Ramírez, pero con su cabeza borrada de la foto.

La edición fue interpretada como un mensaje indirecto sobre el arbitraje, que en Racing no dejó conformes. Desde el club de Avellaneda apuntaron a las “chiquitas” que, según ellos, no se cobraron a su favor.